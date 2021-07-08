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Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился

08 июля 2021, 05:30  •  214 • Политика
Американский журнал Time написал, как из Украины делали военную державу путём обширных сделок в оборонной сфере. Журналисты догадались, почему план США провалился.
На страницах издания Time появилась статья с указанием многочисленных документов и источников. В материале рассказывается об основателе военной компании Blackwater Эрике Принсе.
По данным американских журналистов, именно этот человек предлагал Украине обширные сделки. Например, создать частную военную компанию. В неё набирали бы на работу ветеранов АТО, воевавших против ДНР и ЛНР. Вторая сделка касалась постройки завода, который производил бы боеприпасы. В статье говорится, что третья сделка предполагала создание конкурента таким гигантам как Airbus и Boeing. Это было бы достигнуто путём консолидации аэрокосмических и авиационных фирм Украины.
В публикации отмечено, что Эрик Принс был близок к Дональду Трампу, пока тот был в должности главы государства. По решению президента, сестра Принса стала главой министерства образования.
Но сделать из Украины военную супердержаву не получилось. Идеи с новой ЧВК, производством боеприпасов и самолётов канули в Лету. Журналисты считают, что причиной стала смена власти в США: Дональда Трампа просто не избрали на второй срок.

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