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Из тысячи твитов: как в США пытаются приписать RT влияние на выборы 2016 года через соцсети
21 июня 2018, 11:39 • 29 • В мире
Демократы из комитета по разведке палаты представителей США решили в очередной раз поднять тему «вмешательства России и RT» в президентские выборы. Они опубликовали новый список твитов, которые телеканал продвигал в соцсети в 2016 году. По мнению политиков, именно ими RT пытался посеять вражду среди рядовых американцев и способствовать провалу Хиллари Клинтон. Как заявил член комитета Адам Шифф, перечень был обнародован в помощь тем, кто продолжает вести дело о «российском следе». Вместе с тем он признал отсутствие доказательств того, то именно через твиты Москва вела свою «кампанию по вмешательству».
© Reuters / RT
По прошествии уже почти двух лет с момента президентских выборов в США демократы никак не могут смириться со своим поражением. А потому продолжают напоминать общественности о роли, которую якобы сыграла Россия в событиях 2016 года и из-за которой, по их мнению, к власти пришёл республиканец Дональд Трамп. И хотя, несмотря на неустанно ведущееся расследование, никаких доказательств вмешательства РФ так и не было до сих пор представлено, они стараются найти их самостоятельно.
Едва ли не главным «инструментом Кремля» в предполагаемой кампании, по версии демократов, является RT. Телеканалу приписывают давление на американских избирателей при помощи «необъективных» новостей, а также через социальные сети. Так, политики из комитета по разведке палаты представителей США опубликовали новый список постов RT в Twitter, которые продвигались в сети на платной основе.
Конгрессмены провели титаническую работу, собрав более 1,7 тыс. твитов телеканала, размещённых в 2016 году. Как отметил ведущий демократ комитета Адам Шифф, таким образом он и его коллеги стремятся оказать содействие расследованию.
«Публикуя предоставленные Twitter сведения, мы рассчитываем, что исследователи продолжат свою важную работу по разоблачению других российских агентов, использовавших аналогичную тактику и аналогичные темы, чтобы снабдить американское общество дополнительной информацией в целях защиты наших выборов и политической дискуссии в будущем», — заявил Шифф.
Среди «подозрительных» твитов числятся такие, как «Пять случаев, когда Клинтоны избегали обвинений со стороны федеральных властей», «Тонкая грань между любовью и ненавистью: что случилось с отношениями Клинтон и Путина», «WikiLeaks опубликовал отрывки из проплаченных речей Хиллари Клинтон», «Топ-10 разоблачений из утёкших электронных писем по кампании Клинтон», «Утечка (писем. — RT) Подесты может идти от расстроенных граждан, таких как Сноуден, а не от русских хакеров», и другие.
Это не точно, но…
При этом конгрессмен признал, что у комитета нет доказательств, что на результат выборов в 2016 году повлияло именно давление через соцсети.
Примечательно, что при детальном изучении предоставленного списка также очевидно, что какое-либо отношение к теме выборов президента из этих твитов имеют примерно 390 постов, что составляет около 21—22% от всей массы.
Из них 101 твит посвящён Хиллари Клинтон, а 175 — Дональду Трампу. Остальные относятся к смежным темам вроде оценок экспертов и выступлений американских политиков в пользу того или иного кандидата. В списке оказались и твиты, посвящённые новостям о вступлении в президентскую гонку третьих партий, среди которых — либертарианцы, зелёные и другие. При этом одним из самых дорогих постов RT была запись об интервью с кандидатом от Партии зелёных Джилл Стайн.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что американские законодатели, судя по всему, таким образом ищут пути, чтобы развеять своё одиночество.
Рекламные твиты
Отметим, что RT ещё в ноябре 2017 года, когда в США только заявили об обеспокоенности рекламными твитами телеканала, опубликовал полный перечень своих постов в Twitter, которые были оплачены. Согласно ему, самыми дорогими постами были записи о сторонниках Берни Сандерса, лидере зелёных Джилл Стайн и аресте подростка из Саудовской Аравии.
В частности, на твит «Корреспондент RT America Небойша Малич освещает демонстративный уход сторонников Берни Сандерса с мероприятия нацкомитета Демократической партии в Facebook Live» было потрачено $12 305. В $3152 RT обошёлся пост «Вернём Америке былое лидерство: 5 показателей, по которым США обошли весь мир. Об этом вам, вероятно, не расскажут на съезде республиканцев в Кливленде». За продвижение интервью со Стайн телеканал заплатил $1572.
В целом же на продвижение своего контента в 2016 году в Twitter RT потратил $515 тыс. При этом сама социальная сеть в преддверии американских выборов даже делала телеканалу эксклюзивное предложениепо распространению его материалов за весьма внушительную сумму — в $3,3 млн. Хотя позднее Twitter предпочёл замалчивать этот факт.
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