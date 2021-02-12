Из Техаса в Норвегию – США перебрасывают бомбардировщики к границам России

Пентагон намерен в ближайшее время перебросить с военно-воздушной базы Даес (Dyess) в Техасе на базу НАТО Орланд (Orland) в Норвегии эскадрилью дальних бомбардировщиков В1 Lancer ("Скальпель") и 200 человек лётного персонала. Американские СМИ сообщают, что Вашингтон идёт на этот шаг в рамках кампании НАТО по сдерживанию России.

Находясь в непосредственной близости от северо-западных рубежей Российской Федерации, американская авиация сможет проводить необходимые мероприятия военного характера. Это укладывается в общую стратегию Вашингтона по противостоянию России в арктических широтах. Прикрываясь рассуждениями о необходимости обеспечить безопасность международных торговых путей в Арктике, США проводят милитаризацию региона, насыщая его современной техникой.

«Оперативная готовность и возможность поддержать действиями быстрого реагирования наших союзников и партнёров является ключевой для достижения успеха [на поле боя]», – говорит командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харриган.

Это не первая демонстрация силы со стороны американских и норвежских ВВС у российских границ. В августе 2020 г. американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress совершили совместный перелёт на военную базу в Великобритании с норвежскими экипажами F-35A и F-16 AM Viper.

В том же месяце американские В-52Н пролетели над территорией 30 стран-членов НАТО, сопровождаемые самолётами польских ВВС и ВВС других стран блока. В Пентагоне полагают, что такие меры продемонстрируют Москве «серьёзность» намерений союзников по НАТО.