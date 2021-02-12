Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
Главная / Война

Из Техаса в Норвегию – США перебрасывают бомбардировщики к границам России

12 февраля 2021, 12:20  •  154 • Война
Пентагон намерен в ближайшее время перебросить с военно-воздушной базы Даес (Dyess) в Техасе на базу НАТО Орланд (Orland) в Норвегии эскадрилью дальних бомбардировщиков В1 Lancer ("Скальпель") и 200 человек лётного персонала. Американские СМИ сообщают, что Вашингтон идёт на этот шаг в рамках кампании НАТО по сдерживанию России.
Находясь в непосредственной близости от северо-западных рубежей Российской Федерации, американская авиация сможет проводить необходимые мероприятия военного характера. Это укладывается в общую стратегию Вашингтона по противостоянию России в арктических широтах. Прикрываясь рассуждениями о необходимости обеспечить безопасность международных торговых путей в Арктике, США проводят милитаризацию региона, насыщая его современной техникой.
«Оперативная готовность и возможность поддержать действиями быстрого реагирования наших союзников и партнёров является ключевой для достижения успеха [на поле боя]», – говорит командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харриган.
Это не первая демонстрация силы со стороны американских и норвежских ВВС у российских границ. В августе 2020 г. американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress совершили совместный перелёт на военную базу в Великобритании с норвежскими экипажами F-35A и F-16 AM Viper.
В том же месяце американские В-52Н пролетели над территорией 30 стран-членов НАТО, сопровождаемые самолётами польских ВВС и ВВС других стран блока. В Пентагоне полагают, что такие меры продемонстрируют Москве «серьёзность» намерений союзников по НАТО.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
07 февраля 2021, 03:05
wPolityce: Киев по приказу США создаёт военный блок из Украины, Молдавии и Грузии
08 февраля 2021, 13:00
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
06 февраля 2021, 13:20
США наращивают военное присутствие в Арктике
09 февраля 2021, 01:50
В мире обостряется борьба за рынки полупроводников и микросхем
08 февраля 2021, 01:05
Baltic Word: Войска НАТО в обмен на суверенитет стран Балтии
12 февраля 2021, 01:20
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2021, 14:05
Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17
09 февраля 2021, 15:35
Особому отношению Москвы к Леониду Кучме – каюк, его зятю, олигарху Виктору Пинчуку, прикрыли торговлю
10 февраля 2021, 03:30
Беглый казах с помощью Украины намерен отжать 95 процентов территории России
11 февраля 2021, 00:35
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо Крыма
07 февраля 2021, 14:05
Россия поставила США в щекотливое положение с помощью C-400
10 февраля 2021, 03:30
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
10 февраля 2021, 01:40
С14 будет собирать дань с семей заробитчан, работающих в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.