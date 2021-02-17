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Из тайника изъяли пояс смертника: ФСБ задержала планировавших теракты на Северном Кавказе

17 февраля 2021, 14:25  •  48 • В России
ФСБ России сообщила о задержании 19 сторонников организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*, планировавших теракты на Северном Кавказе. Радикалы были задержаны на территории Карачаево-Черкесской республики, Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. В ходе обысков у них были изъяты оружие и самодельные взрывные устройства, в том числе «пояс смертника» с поражающими элементами.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

ФСБ России задержала 19 сторонников организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*, планировавших теракты на Северном Кавказе. Об этом говорится в распространённом заявлении Центра общественных связей ведомства.

В службе разъяснили, что идеология организации «даёт теологическое обоснование необходимости создания теократического исламского государства — «халифата».

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России  международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» («АТВХ»)», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что в течение февраля на территории Карачаево-Черкесской республики, республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области были задержаны 19 радикалов. Помимо попыток вербовки местных жителей и пропаганды идеологии организации, они также планировали совершение террористических актов на территории Северного Кавказа. 

Во время обысков в домах радикалов силовики обнаружили более 40 экземпляров экстремистских материалов.

Кроме того, из тайника в лесном массиве Карачаево-Черкесской республики сотрудники ФСБ изъяли пулемет «РПК», автомат «АКМ», патроны и самодельные взрывные устройства общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, среди которых оказался «пояс смертника» с поражающими элементами.

Задержанным были предъявлены обвинения по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации УК России.

«По результатам проведенных экспертиз изъятых средств поражения планируется дополнительно квалифицировать действия радикалов. Мероприятия по выявлению и пресечению деятельности экстремистских организаций продолжаются», — сообщили в службе.

Помимо этого, ФСБ опубликовала видеозапись задержания экстремистов. На кадрах видно, как сотрудники ведомства проникают в квартиру боевиков через окно. Также на записи можно увидеть оружие и средства связи, изъятые у сторонников организации.

С начала 2021 года Федеральная служба безопасности предотвратила несколько террористических актов, которые планировали осуществить на территории России сторонники радикальных группировок.

В частности, накануне сотрудники ведомства сообщили о пресечении деятельности группы россиян, направленной на финансирование организации «Исламское государство»**, в Крыму и Татарстане. Установлено, что задержанные граждане в период с 2015 по 2019 год под видом благотворительности собирали через интернет финансовые средства, которые направляли за рубеж на поддержку боевиков. Против россиян были возбуждены уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности. 

До этого в Норильске был задержан местный житель, который, проникнувшись идеями радикального ислама, вербовал людей для оказания медицинской помощи боевикам ИГ. Против него также было открыто дело по ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).

В течение 2020 года ведомство также активно проводило работу по предотвращению планировавшихся терактов и задержанию участников экстремистских организаций. 

В июле сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге сторонников «Исламского государства», планировавших убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. После совершения запланированных убийств они намеревались выехать на территорию Ближневосточного региона и присоединиться к террористам. При задержании у боевиков изъяли средства связи и банковские карты.

27 июля сотрудники службы вместе с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность боевика, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в Москве.

В ведомстве не стали раскрывать, какую именно группировку поддерживал преступник. При попытке задержания мужчина открыл огонь по силовикам, и в результате ответных действий был нейтрализован. При мужчине был обнаружен автомат АК-74У, три снаряжённых магазина, две гранаты Ф-1 и одна граната РГД.

При обыске в его квартире были обнаружены доказательства связи убитого с эмиссарами террористической организации  в Сирии.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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