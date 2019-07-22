Из Тартуса прикрыли: Сирийские боевики из "Градов" попытались разбить комплексы С-300 - СМИ

Атака, по данным портала Al Masdar News, произошла накануне ночью. Сирийские боевики выпустили несколько снарядов из комплексов "Град" в сторону города Масьяфа. Именно там размещены С-300 из России, поставленные правительственным войскам.

Как предает Утро.ру, ракеты боевиков своих целей достичь не смогли. При этом как минимум один комплекс С-300 ответил на агрессию пуском своей ракеты. Отмечается, что поддержали оборонительные меры и с базы в Тартусе, где расположены несколько видов средств противовоздушной обороны – "Панцирь С-1", С-400 и др.

Что касается С-300, которые Россия передала Сирии, то в июле поступила информация, что три дивизиона развернуты и полностью готовы к использованию.

Ранее российские ВКС уничтожили самодельные ракеты боевиков "Слон", которые они собирались запустить в сторону позиций правительственных войск. Обстрелы из "Градов" стали регулярными. В основном боевики пытаются уничтожить российские самолеты на базе Хмеймим, но безуспешно.