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Из Тартуса прикрыли: Сирийские боевики из "Градов" попытались разбить комплексы С-300 - СМИ

22 июля 2019, 23:09  •  106 • В мире
Сирийские боевики, по данным СМИ, впервые попытались разбить российские комплексы С-300 из "Градов". Однако атака оказалась бесполезной в том числе потому, что их цель прикрыли из Тартуса.
Атака, по данным портала Al Masdar News, произошла накануне ночью. Сирийские боевики выпустили несколько снарядов из комплексов "Град" в сторону города Масьяфа. Именно там размещены С-300 из России, поставленные правительственным войскам.
Как предает Утро.ру, ракеты боевиков своих целей достичь не смогли. При этом как минимум один комплекс С-300 ответил на агрессию пуском своей ракеты. Отмечается, что поддержали оборонительные меры и с базы в Тартусе, где расположены несколько видов средств противовоздушной обороны – "Панцирь С-1", С-400 и др.
Что касается С-300, которые Россия передала Сирии, то в июле поступила информация, что три дивизиона развернуты и полностью готовы к использованию.
Ранее российские ВКС уничтожили самодельные ракеты боевиков "Слон", которые они собирались запустить в сторону позиций правительственных войск. Обстрелы из "Градов" стали регулярными. В основном боевики пытаются уничтожить российские самолеты на базе Хмеймим, но безуспешно.

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