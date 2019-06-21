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«Из субтропического зноя в холода и дожди»: какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие дни

21 июня 2019, 22:39  •  16 • В России
Период аномальной жары, которая установилась в столичном регионе, подойдёт к концу. В субботу столбики термометра могут достигнуть отметки 32 °С, однако уже в воскресенье начнётся похолодание, а к середине следующей недели температура опустится до +18…+20 °С , прогнозируют метеорологи. Между тем на выходных в Москве и области могут пройти краткосрочные ливни с грозами.
 
© Агентство городских новостей «Москва»
 

В воскресенье, 23 июня, температура в Москве и области начнёт снижаться, период аномальной жары подойдёт к концу. Об этом заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этот день в центральную часть России станет прорываться холодный атмосферный фронт. Процесс будет сопровождаться скоротечными ливнями и грозами.

«Сегодня действительно столбик термометров достигнет +30 °С, хотя вечером возможны короткие грозовые дожди исключительно локального характера. Что касается дальнейших перспектив, то история будет развиваться по сценарию «из субтропического зноя и засухи в майские холода и дожди», — сказал Тишковец в беседе с RT.

По его словам, в субботу, 22 июня, из-за тёплого сектора атлантического циклона неустойчивость атмосферы продолжит возрастать, с 80%-ной вероятностью будет гроза.

«На следующей неделе инициатива будет принадлежать скандинавскому антициклону, что означает солнечные дни без осадков, но с усилением северной тяги ветров. Самого холода мы достигнем в среду и четверг, там мы дойдём до климатических показателей мая месяца — дневная температура не выше +18…+20 °С, а ночная — не выше +10 °С», — подчеркнул синоптик.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв также прогнозирует скорый конец жары и изменение погодной ситуации.

«Суббота, наверное, самый жаркий день на этой неделе. Ночная температура +21…+23 °С, дневная +31…+33 °С. В субботу мы, вполне возможно, побьём рекорд года Октябрьской революции (1917. — RT) с максимальной температурой +31,8 °С. А дальше температура будет снижаться, будет сказываться влияние циклона. Поэтому в воскресенье ночная температура +21…+23 °С, а дневная +23…+27 °С», — пояснил Киктёв в беседе с RT.

  • Архивное фото. Жители Москвы наслаждаются солнечной погодой
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Он также отметил, что в заключительные дни этой недели пройдут кратковременные дожди с грозой.

«На следующей неделе температурные аномалии, возможно, будут со знаком «минус», то есть будет холоднее обычного», — пояснил он.

Как добавил в разговоре с RT заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков, среднесуточная температура на этой неделе была на 7° выше нормы. При этом к четвергу следующей недели столбики термометров опустятся до нормы.

«В понедельник воздух прогреется до +24…+26 °С. Во вторник — до +18…+23 °С. В среду и четверг ожидается +17…+22 °С», — заметил синоптик.

«Берите с собой бутылочку воды»

Обратим внимание, что 21 июня — день летнего солнцестояния и самого длинного светового дня в году.

«На широте Москвы Солнце взошло в 03:46, а сядет в 21:19. Так, продолжительность светового дня составит 12 часов 33 минуты», — пишет интернет-издание «Газета.Ru».

В этот день в столице установилась «сильная жара с максимальной температурой воздуха +30...+32 °С». Такое предупреждение сделала пресс-служба главка МЧС России по Москве.

В то же время, как следует из данных прогностической карты, размещённой на сайте Гидрометцентра, в столице также был объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности, означающий «вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Отметим, что относительно жары установившейся в Московском регионе, в рамках экономической конференции «Россия — Африка» пошутил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

«Мы постарались обеспечить её (конференции. — RT) проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую», — сказал глава правительства.

Вместе с тем безопасностью москвичей в связи с установлением жаркой погоды озаботились и в Центре организации дорожного движения. В ЦОДД рекомендовали столичным водителям быть осторожнее за рулём.

«Просим: если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль машины/мото/велика. И берите с собой бутылочку воды», — говорится в сообщении.

В этот знойный пятничный день мы:
1. напоминаем, что час пик сегодня ранний, и на вылетных плотно часов до 20;
2. просим: если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль машины/мото/велика. И берите с собой бутылочку воды (кстати, воду раздают в метро и на ЖД) - на улице +33°. pic.twitter.com/TbjwveNxrB

— ЦОДД (@gucodd) June 21, 2019

Вместе с тем пресс-служба столичного метрополитена сообщила о раздаче питьевой воды на всех наземных станциях подземки и на 12 остановках МЦК.

Наряду с этим заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что до конца недели к патрулированию в местах массового отдыха людей, а также возле зон отдыха у воды привлекут дополнительные силы и средства.

К тому же с вечера субботы, 22 июня, до раннего утра воскресенья, 23 июня, будет действовать «жёлтый уровень» погодной опасности из-за дождя.

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