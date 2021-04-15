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Из США уедут 10 русских дипломатов: Людям и компаниям придётся расплачиваться за чужую "кибератаку"

15 апреля 2021, 07:20  •  82 • Политика
Из Соединённых Штатов уедут 10 русских дипломатов. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Официального объявления ещё не было, но стало известно, что людям и компаниям придётся расплачиваться за "кибератаку", которую якобы совершили русские хакеры.
Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники пишет, что Вашингтон намерен объявить о новом пакете санкций в четверг, 15 апреля. Кроме объявления персонами нон грата десяти русских дипломатов санкции коснутся 12 граждан России и 20 организаций. В список попали должностные лица из правительственных кругов и сотрудники разведки.
В публикации сказано, что данные меры стали реакцией вмешательство в выборы и кибератаки, к которым якобы причастна Россия.
Информация о кибератаке была обнародована в конце прошлого года. Неустановленные злоумышленники обнаружили уязвимость в программном обеспечении компании SolarWinds. ПО Orion использовалось в Минюсте, Госдепе, Агентстве нацбезопасности и других ведомствах США, а также в более чем 400 американских компаниях. По мнению спецслужб Штатов, виновата Россия. Хакеры пытались добраться до секретных разведданных, но у них это не получилось.
Москва неоднократно опровергала подобные обвинения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия никакого отношения к киберпреступлениям не имела никогда. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова называла все обвинения бездоказательными.

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