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Из спортсмена в чиновники: Бойцу Нурмагомедову предложили стать помощником главы Дагестана
07 ноября 2018, 04:24 • 35 • Политика
Хабиб Нурмагомедов удостоен высшей награды Дагестана. Также бойцу предложили пост помощника главы республики.
Глава Дагестана Владимир Васильев наградил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова высшей наградой республики. Об этом на странице в Instagram сообщил сам российский спортсмен.
Нурмагомедов пишет, что глава Дагестана принял его очень тепло и вручил высшую награду республики - орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Кроме того, по информации источников, спортсмену поступило от Васильева предложение стать помощником руководителя республики.
Соответствующую информацию подтвердил сам Нурмагомедов. При этом он уточнил, что данный вопрос будет обсуждаться уже на следующей встрече с главой Дагестана. По словам спортсмена, эта встреча состоится уже в ближайшее время.
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