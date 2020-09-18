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Из Совфеда уходит один из богатейших сенаторов. За месяц до этого он снялся с выборов

18 сентября 2020, 08:10  •  149 • Политика
Один из богатейших сенаторов Сергей Лисовский уйдёт из Совета Федерации. Месяцем ранее он снялся с выборов в Курганскую областную думу, что и не позволило пролонгировать ему срок в верхней палате парламента.
Названный одним из самых богатых сенаторов Сергей Лисовский теряет кресло в Совете Федерации. Как сообщил замсекретаря генсовета "ЕР" Сергей Перминов, поскольку Лисовский не участвовал в выборах, то по закону он не может быть делегирован от Курганской области.
"РИА Новости" напоминает, что доход Лисовского за 2019 год, согласно декларации, составил 5,48 миллиона рублей. В 2017 году, согласно декларации, сенатор заработал 71,42 миллиона рублей.
Отметим, что о будущем уходе Лисовского из числа сенаторов стало понятно после того, как месяцем ранее он снялся с региональных выборов. По информации местных СМИ, о своём намерении не участвовать в выборах политик сообщил 20 августа.
Примечательно, что ранее вокруг сенатора разгорелся скандал, связанный с запросом относительно его французского гражданства.
Так, спикер Курганской облдумы Дмитрий Фролов обратился в Совфед с просьбой проверить данные сенатора от Зауралья. Сам Лисовский слухи о гражданстве называл вбросом.

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