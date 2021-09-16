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Из сотни заключённых Лукашенко одобрил помилование лишь 13

16 сентября 2021, 00:30  •  33 • В мире
В администрации президента дали разъяснение по помилованию 13 осуждённых.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства в республике помиловал 13 осуждённых. Накануне глава республики провёл торжественное награждение артистов, посвящённое этому празднику, напоминают "Дни.ру".
В администрации белорусского лидера рассказали подробности, как шёл отсев списка заключённых, просивших президента о помиловании.
Отмечается, что речь идёт о двухэтапном смягчении наказания заключённым. Некоторые из помилованных лидером страны могут быть сразу отпущены домой, другие - переведены в исправительное учреждение открытого типа.
Как пояснила замглавы администрации президента Ольга Чуприс, Лукашенко был направлен список из ста заключённых, просивших о помиловании. Одобрены были лишь 13 прошений. По словам Чуприс, большинство из тех, кто был помилован, относились к категории людей, совершивших преступления через интернет.
"И вот эти лица, которые были включены в указ, искренне раскаивались в содеянном, говорили о том, что слабо понимали, что интернет способствовал совершению преступлений. Но были и те, кто совершил хулиганство, активно участвовал в массовых беспорядках. Таких тоже было несколько человек", - сказала Чуприс в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Уточняется, что в числе тех, кто просил о помиловании, но был отсеян, были лица без приговора. Их прошение не рассматривалось, поскольку нет решения суда. В числе "отсеянных" были те, кто считается злостным нарушителем режима отбывания наказания и не встал на путь исправления.

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