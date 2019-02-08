«Из соображений безопасности»: Россия не будет направлять наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на Украину

Москва не станет направлять представителей в составе миссии ОБСЕ на Украину из соображений безопасности. Об этом заявили в МИД РФ. Ранее Верховная рада запретила гражданам России наблюдать за президентскими выборами в составе международных делегаций. Решение отказать россиянам в аккредитации понизит легитимность голосования, подчеркнули в Кремле. Действия Киева раскритиковали в Брюсселе и Берлине. В ОБСЕ отметили, что такой шаг Украины не отвечает обязательствам, которые взял на себя Киев. Эксперты отмечают, что инициатива Петра Порошенко повышает риск фальсификаций на предстоящих выборах.

Россия не станет направлять своих представителей в качестве наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ из соображений безопасности. Соответствующее заявление 8 февраля распространил МИД России. В заявлении подчёркивается, что решение украинской стороны отказать гражданам России в аккредитации грубо нарушает международные нормы, а также наносит репутационный урон БДИПЧ.

«Причинён значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей золотого стандарта принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, вытерли ноги об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», — отметили в МИД России.

Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, БДИПЧ ОБСЕ уже получило официальное уведомление об отказе предоставить аккредитацию наблюдателям, имеющим российское гражданство.

«Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления», — отметили в ведомстве.

Решение Киева не аккредитовывать российских граждан в качестве наблюдателей на предстоящих в марте выборах президента является дискриминационным и приведёт только к снижению легитимности голосования, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Однако, как пояснил официальный представитель Кремля, это не означает непризнания российской стороной итогов выборов в соседнем государстве.

Как ранее отметила директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир в своём послании украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину, решение об отказе аккредитовать российских участников наблюдательной миссии организации «не имеет прецедентов и противоречит обязательствам, принятым государствами — участниками ОБСЕ».

Гисладоттир подчеркнула, что направляемые от ОБСЕ в ту или иную страну наблюдательные миссии представляют не страны, гражданами которых являются, а Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Согласно её принципам, в наблюдательную миссию включаются представители всех стран-участниц, выразивших такое намерение. В БДИПЧ надеются, что Киев пересмотрит свою позицию по этому вопросу и всё-таки последует правилам ОБСЕ.

Кроме того, 8 февраля решение Киева раскритиковали и в Берлине. Как заявили в МИД ФРГ, действия украинской стороны не соответствуют стандартам ОБСЕ.

Брюссель также осудил планы украинских властей. Официальный представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич заявила, что Украина должна допустить на избирательные участники всех наблюдателей по обычной процедуре.

Аналогичную точку зрения накануне высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации в австрийской столице.

По его словам, планы Украины отказать в аккредитации российским гражданам в составе наблюдательной миссии этой организации не соответствуют обязательствам Киева в ОБСЕ.

«Вполне стандартная вещь»

Напомним, о намерении заблокировать участие россиян в наблюдении за ходом грядущих выборов украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил ещё 9 января. Глава МИД республики пояснил, что для украинских избирателей может представлять опасность некий «зонтик ФСБ».

«А тот, кто видит возможным демократическое волеизъявление под зонтиком ФСБ без риска для избирателей, пусть отстаивает свою точку зрения в правовом поле, как и полагается в правовом государстве», — подчеркнул Климкин, назвав решение Киева «вполне стандартной вещью».

Выступая 5 февраля в эфире ICTV, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что лично отдаст приказ погранслужбе не пропускать российских наблюдателей на территорию страны. Якобы Москва будет пытаться повлиять на ход голосования, чтобы «подорвать стабильность Украины изнутри».

7 февраля украинский парламент принял закон, призванный запретить гражданам России наблюдать за ходом выборов на Украине даже в составе миссий третьих стран и международных структур. Авторы документа пояснили, что участие россиян в наблюдении за выборами «может стать поводом для информационных атак путём искажения фактов относительно избирательного процесса».

Как гласит принятый закон, наблюдать за выборами не могут граждане или подданные стран, признанных на Украине «государствами-агрессорами» или «государствами-оккупантами». Законопроект поддержали 232 нардепа из 450. Таким образом, минимальная планка в 226 голосов, необходимая для прохождения документа, была преодолена.

Пётр Порошенко

© Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Комментируя этот шаг украинских властей, в МИД РФ отметили, что решение Рады отражает подлинное состояние демократии на Украине. Как с иронией отметила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, закон о наблюдателях стал очередным шагом на пути к «истинной демократии» на Украине.

Планы Киева раскритиковали и в США. По словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, украинская сторона должна аккредитовать россиян на выборы в составе миссии ОБСЕ.

«Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. Иначе люди имеют право поставить под сомнение выборы. Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под руководством БДИПЧ. Украина должна быть уверена в своих собственных демократических институтах», — написал Волкер в Twitter.

Впрочем, буквально через несколько часов после этого заявления Волкер изменил точку зрения, написав, что «опасения Украины по поводу безопасности вполне реальны», так как Россия является «агрессором».

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, переоценивать роль заявлений американских и европейских представителей не следует.

«Всё это дежурные фразы, которые не будут иметь никаких значительных последствий. Порошенко уже привык к подобной ситуации и может легко её игнорировать. Украинская сторона по-прежнему будет считаться в ОБСЕ «молодой демократией», которой угрожает «агрессивная Россия», — пояснил эксперт в интервью RT.

Евросоюз и ОБСЕ настроены негативно по отношению к действующим властям Украины, считает Погребинский. В то же время он уверен, что на решение Порошенко подписать этот законопроект может повлиять только давление Вашингтона.

«Для Соединённых Штатов всё равно Порошенко — лучший из кандидатов. Европе он опротивел, но США будут его поддерживать», — подчеркнул эксперт.

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, своими действиями Пётр Порошенко поставил западных партнёров «в неудобное положение».

«Из-за этой инициативы западные наблюдатели сейчас оказались в очень неприятной ситуации, и реакция ОБСЕ является первым тревожным звоночком в этой связи, хотя Запад и попустительствует Киеву», — пояснил Шаповалов в интервью RT.

Политологи отмечают, что украинский лидер вынуждает западное сообщество открыто поддерживать откровенно антидемократические шаги Киева. Однако поступить иначе Порошенко также не может: единственным выходом из положения стал бы его отказ от участия в борьбе за второй президентский срок, считают эксперты.

«Для Порошенко важно, чтобы в официальном докладе ОБСЕ не было особого мнения группы из России о нарушениях во время проведения кампании, которое бы дало основание официально высказать сомнения в демократичности проведения выборов. Порошенко знает, что поводов обвинить его в фальсификации будет более чем достаточно», — пояснил Погребинский.

«Иллюзорная альтернатива»

Аналитики отмечают, что в том случае, если выборы на Украине пройдут без фальсификаций, действующий глава государства не сможет рассчитывать на продление своих полномочий — в частности, на это указывают результаты социологических опросов. За два месяца до дня голосования Порошенко сумел возглавить только антирейтинг, став одним из самых непопулярных политиков Украины.

Исследование, проведённое группой «Рейтинг», показало, что за Порошенко не станет голосовать почти половина респондентов. Второе место заняла Юлия Тимошенко — её не хотят видеть в качестве главы государства 31% украинцев. Сторонников Порошенко, довольных его работой на посту президента, оказалось только 15%. Многие украинцы вообще не видят достойных кандидатур — 45% участников исследования заявили, что государство должна возглавить новая политическая фигура.

Усталость украинцев от финансово-политического истеблишмента — совершенно закономерное явление, считают эксперты. По большому счёту «евромайдан» разочаровал население республики: страну так и не приняли в ЕС и НАТО, зато социально-экономическое положение заметно ухудшилось.

Как пишет финское издание Hufvudstadsbladet, в последние годы рейтинг поддержки Порошенко падал, при этом цены на газ росли, а гривна обесценивалась.

«Коррупция на Украине — огромная проблема, а жизнь активистов, которые с ней борются, становится всё опаснее. В последний год страну захлестнула волна насилия, направленная против них», — пишет Hufvudstadsbladet.

Повышение цен на газ для населения — единственная реформа, которую провели за последнее время власти Украины и которая нанесла серьёзный удар по наиболее незащищённым слоям населения. В то же время антикоррупционый суд украинский кабмин создал только под нажимом МВФ.

Тем не менее в 2017 году Украина возглавила рейтинг наиболее коррумпированных стран, составленный аудиторской компанией Ernst & Young, притом что ещё в 2015 году Украина находилась на седьмой строчке этого списка.

Как объяснил сам Пётр Порошенко, снижение уровня благосостояния украинцев якобы связано с тем, что Россия закрыла свой рынок для украинских товаров. По версии украинского лидера, это было сделано с той целью, чтобы оставшиеся без работы украинцы выступили против властей.

Впрочем, рейтинги показывают, что украинцы не особенно верят в «аргументы» подобного рода, в связи с чем власти активно готовятся к организации массовых фальсификаций на выборах, считает Погребинский.

«По предварительным данным, проходят инструкции в тюрьмах, психбольницах, во всех учреждениях, где легко организовать контрольное голосование. В этих организациях руководителям объясняется, что они потеряют свою работу, если их подопечные неправильно проголосуют, — а это десятки тысяч людей», — пояснил Погребинский в интервью RT.

Ещё один аргумент, свидетельствующий о фальсификациях, — это несоответствующие действительности цифры, которые приводит Центральная избирательная комиссия республики. По её данным, на Украине за последние пять лет выросло число избирателей.

«Однако множество данных из совершенно различных источников свидетельствуют об обратном: на самом деле численность населения страны уменьшилась более чем на 5 млн человек. Люди выехали по загранпаспортам, а владея данными их национальных паспортов, власти смогут таким образом «проголосовать». Подобного рода нарушения отследить очень сложно», — предположил Погребинский.