|
Из сказки сделали Мордор: Как на Западе перевернули фразу Челентано о России
04 марта 2021, 23:30 • 65 • Политика
Автор канала на "Яндекс. Дзен" под названием "КИТЧ &Life" напомнил о фразе итальянского актёра Адриано Челентано, в которой он признался в любви к нашей стране, сравнив её со сказкой. Сейчас же, по мнению автора канала, на Западе всё перевернули, превратив в сознании многих Россию в Мордор.
По словам автора канала "КИТЧ &Life", адекватные люди на Западе уважают и любят Россию, в то время как русская молодёжь мечтает "свалить" из страны. В пример автор привёл 83-летнего актёра Адриано Челентано, который всегда тепло отзывался о русских. И СССР был единственной страной, куда итальянец прилетел, несмотря на аэрофобию.
"Ещё в детстве я представлял себе Россию как сказочную страну. Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели, чтобы поговорить о том, о сём. А за окном - снег. В доме потрескивают поленья в печи и незримо присутствует мудрость… Видимо, именно отсюда начнётся тот великий огонь, в котором сгорит всё зло", - цитирует автор канала итальянского актёра.
Более того, Челентано привил любовь к России своей дочери, которая обожает Достоевского и даже мечтала переехать в Санкт-Петербург.
Однако сегодня Запад насаждает молодёжи лозунг "пора валить" из России, подкрепляя его прозвищем, ставшим в последнее время модным, - Мордор.
"Россия стала Мордором? Мы же, судя по всему, гоблины и орки. Война светлых сил Запада с тьмой с Востока стала причиной предать свою страну", - пишет автор канала.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 февраля 2021, 23:05
|
27 февраля 2021, 04:35
|
02 марта 2021, 21:05
|
01 марта 2021, 00:10
|
26 февраля 2021, 00:10
|
04 марта 2021, 00:35
|
27 февраля 2021, 20:15