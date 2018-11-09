«Из СИЗО с Надеждой»: Арестованная Савченко готовится биться с Порошенко за голоса избирателей

Арестованная депутат Верховной рады Надежда Савченко собралась баллотироваться на пост президента Украины и вести свою избирательную кампанию прямо из СИЗО. О намерениях нардепа прямо из-за решетки биться с действующим лидером Незалежной за высший государственный пост в стране и за голоса украинцев рассказала ее сестра Вера Савченко.

По словам сестры Надежды Савченко, депутат надеется получить «добро» на встречу с избирателями от руководства СИЗО, где она сейчас содержится. На встречу с народом можно было бы в этом случае приезжать в автозаке.

«Возможно, руководство СИЗО должно обеспечить ее общение с избирателями. Возить на автозаке на места встреч, - сообщила Вера Савченко украинскому интернет-изданию «Страна.ua». - Но мы ездим за 600 км от Kиева. Это достаточно далеко».

Она добавила, что планы баллотироваться в президенты Украины у нардепа были давно. И даже сейчас у Савченко есть возможность бороться за президентское кресло, поскольку она «еще не осуждена».

«Я не думаю, что властям удастся ей помешать. У нее есть своя «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», - пояснила Вера. - Со своими объединениями в разных городах Украины».

Женщина добавила, что Савченко уже сейчас активно ездит по стране с предвыборной кампанией и намерена проводить ее дальше.

Напомним, ранее арестованная по подозрению в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook видео, в котором заявила о своем намерении баллотироваться на выборах президента Украины в 2019 году.