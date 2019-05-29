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Из школьника с ледорубом из Вольска могут сделать нового "борца с режимом" - Коц

29 мая 2019, 02:54  •  38 • Политика
Хватит ли либералам наглости объявить "борцом с режимом" подростка из Вольска, ударившего ледорубом школьницу в голову? Такой вопрос поднял военкор Александр Коц.
Осмелятся ли российские либералы сделать из школьника с ледорубом из Вольска "борца с режимом"? Таким нетривиальным риторическим вопросом задался военкор Александр Коц.
Он отмечает, что это вполне в духе "людей с хорошими лицами". Например, они могут заявить, что этот режим довёл подростка до ледоруба и коктейлей Молотова. В украинских соцсетях уже прозвучала такая тема, добавляет Коц.
"Видать, 72-й центр информационно психологических спецопераций не дремлет", - иронизирует военкор.
По мнению Коца, истинная картина случившегося видна невооруженным взглядом. Подросток был явно психически неуравновешен, что подтверждают его знакомые и лечащие врачи. А так называемый манифест намекает, что у парня были проблемы в семье и школе.
Кроме того, напоминает Коц, с ледорубом подросток ходил уже давно, но ни родители, ни сверстники этому внимания не придавали. А в школе, ко всему прочему, не было никакой охраны. К тому же инцидент случился накануне ЕГЭ, когда даже нормальные дети все на нервах.
Напомним, что российским либералам не впервой использовать поступки сумасшедших в политических целях. Так, после нападения на радиоведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр в октябре 2017 года "людей с хорошими лицами" поспешили обвинить российские власти в "создании атмосферы ненависти", которая якобы толкнула мужчину на преступление. При этом расследование ясно показало, что нападавший имел серьёзные проблемы с психикой и был помешан на Фельгенгауэр.

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