Из школьника с ледорубом из Вольска могут сделать нового "борца с режимом" - Коц

Осмелятся ли российские либералы сделать из школьника с ледорубом из Вольска "борца с режимом"? Таким нетривиальным риторическим вопросом задался военкор Александр Коц.

Он отмечает, что это вполне в духе "людей с хорошими лицами". Например, они могут заявить, что этот режим довёл подростка до ледоруба и коктейлей Молотова. В украинских соцсетях уже прозвучала такая тема, добавляет Коц.

"Видать, 72-й центр информационно психологических спецопераций не дремлет", - иронизирует военкор.

По мнению Коца, истинная картина случившегося видна невооруженным взглядом. Подросток был явно психически неуравновешен, что подтверждают его знакомые и лечащие врачи. А так называемый манифест намекает, что у парня были проблемы в семье и школе.

Кроме того, напоминает Коц, с ледорубом подросток ходил уже давно, но ни родители, ни сверстники этому внимания не придавали. А в школе, ко всему прочему, не было никакой охраны. К тому же инцидент случился накануне ЕГЭ, когда даже нормальные дети все на нервах.

Напомним, что российским либералам не впервой использовать поступки сумасшедших в политических целях. Так, после нападения на радиоведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр в октябре 2017 года "людей с хорошими лицами" поспешили обвинить российские власти в "создании атмосферы ненависти", которая якобы толкнула мужчину на преступление. При этом расследование ясно показало, что нападавший имел серьёзные проблемы с психикой и был помешан на Фельгенгауэр.