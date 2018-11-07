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Из рядов ВСУ дезертировали 33,7 тысячи военнослужащих, половина с оружием - прокурор Украины

07 ноября 2018, 07:39  •  49 • Политика
Украинские военные массово покидают ряды ВСУ, счёт идёт на десятки тысяч, сообщает военный прокурор Украины.
С 2014 года из Вооружённых сил Украины (ВСУ) дезертировали свыше 33,7 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в докладе главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.
Отмечается, что почти каждый второй украинский солдат бежит из армии вместе с выданным им оружием. С 2014 года в розыске на Украине находятся 15 тысяч единиц оружия. Среди них 7,6 тысячи автоматов, почти 3 тысячи пистолетов, 2,2 тысячи винтовок и пулеметов и 2,26 тысячи гранатометов.
Также стали известны интересные цифры по так называемым «небоевым потерям» ВСУ. Их число составляет 17,9 тысячи человек. Самыми частыми причинами гибели солдат вне поля боя называют самоубийства, ДТП, неосторожное обращение с оружием и отравление наркотиками. Впрочем, ряд экспертов предполагает, что на самом деле это боевые потери, которые преподносятся как самоубийства и несчастные случаи, чтобы скрыть реальное положение дел.
«В розыске числится около 15 тысяч единиц оружия, похищенных из украинских вооруженных сил», - цитируют «Известия» выдержки из доклада военного прокурора Украины.

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