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Из России вывели рекордный объём денег: Аналитики "винят" трудовых мигрантов
19 сентября 2020, 08:55 • 38 • Политика
ЦБ зафиксировал рекордный объём переводов из России почти за два года. Большая часть из них приходится на страны СНГ. Это связано с возобновлением работы трудовых мигрантов, уверен аналитик Артём Деев.
В июле объём переводов денег из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние - на 15,6%. В Россию за этот же месяц переведено 279 миллионов долларов - это самый высокий показатель с декабря 2019 года, когда было переведено 306 миллионов долларов, сообщает Центробанк.
По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, резкий скачок вывода денег из России связан с восстановлением работы трудовых мигрантов. Это подтверждают данные ЦБ - в основном объём переводов вырос именно в страны СНГ. Из 837 миллионов долларов, выведенных за рубеж, 686 миллионов ушли в страны СНГ.
Деев отмечает, что в период карантина трудовые мигранты не могли нормально зарабатывать и отсылать деньги за рубеж. Когда ограничения сняли, гастарбайтеры вернулись к работе и стали зарабатывать достаточно средств, чтобы отсылать их родственникам на родину.
В свою очередь ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский видит в увеличении переводов денежных средств за рубеж признак выздоровления экономики. По его словам, для экономики услуги мигрантов дают и позитивный, и негативный эффект.
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