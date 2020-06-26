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Из России создают монстра. Спросите себя - "зачем?": Михалков задал главный вопрос стране

26 июня 2020, 18:00  •  91 • Политика
На протяжении долгих лет наши так называемые партнёры создают из России монстра. Так почему бы не остановиться и не задать себе главный в этой связи вопрос - "зачем?". Получив ответ, мы поймём и зачем нам нужна новая Конституция, свободная от указаний Запада, считает Никита Михалков.
Поправки к Конституции России - "это не просто власть кинула клич, и побежали", объяснил режиссёр Никита Михалков в интервью Царьграду. Мы говорим о революционных поправках, которые дадут нам не колониальный документ. Ведь всем известно, как принималась Конституция в 1990-х годах - под звуки пушек.
Сегодня мы спокойно можем заниматься собой, а это именно то, что нам необходимо. Нам надо смотреть в глубь страны, - подчеркнул собеседник Царьграда. - К примеру, взять программу "Образование-2030". Там всё красноречиво сказано: за эту программу выступают люди, настроенные на существование вне страны. А вот те, кто против неё, - это люди, заточенные на интерес к жизни внутри страны. И нам сейчас необходимо разбираться именно внутри России.
У нас есть достаточный багаж знаний и опыта. В конце концов, мы успели поездить по миру, посмотреть, кто и как живёт - "посидели в ресторанах, позагорали, поднакупили кое-какой недвижимости", перечисляет Никита Михалков.
"Замечательно. И к какому выводу мы пришли? К выводу, что наших школьников, когда началась пандемия в Соединённых Штатах, можно просто выкинуть и оставить без возможности пользоваться тем, что им пообещали. Мы увидели, как там отнимают недвижимость у нашего посольства. На нас сваливают все грехи - от выборов в США и пандемии до отравления Скрипалей. То есть из нас создают огромного монстра, врага. Потому что такие, как мы есть, мы их не устраиваем. И нас хотят перестроить. И вот те, кто больше всех орёт, - это как раз и есть силы, которые не желают нас видеть такими, какие мы есть, какими и ради чего мы созданы. Они хотят перечеркнуть всё, что было", - объяснил Никита Михалков.
Наши оппоненты не заинтересованы в сильной России. Нам не дают спокойно строиться и существовать в тех парадигмах, в которых мы привыкли жить.
"Они не хотят нам дать возможность воспитывать детей по тем правилам и канонам, по которым они воспитывались в течение веков. И тут дело не в том, чтобы они в лаптях ходили. Они должны быть высококвалифицированными и образованными людьми. Всё должно быть – и цифровые системы, и остальное. Только при одном условии: это должно быть направлено на благополучие и благосостояние нашей страны, - подчеркнул Никита Михалков. - Никто о нас не подумает, кроме нас самих. Поэтому мы в этом смысле должны быть абсолютно непоколебимы, жёстки и, если хотите, жестоки. Потому что вот это "всем цветам цвести" не катит уже. Эти цветы удушат".
Полная версия интервью доступна по ссылке.

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