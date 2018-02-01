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Из России на молитвенный завтрак к Трампу приедут только клоуны

01 февраля 2018, 20:39  •  305 • В мире
У граждан России появился шанс увидеть, кто из представителей "элиты" готов играть против своей страны по американским правилам. Страна узнает своих "героев" среди участников Национального молитвенного завтрака, проводимого в Вашингтоне президентом Дональдом Трампом в разгар информационной, психологической и санкционной войны против России
Публикация за океаном "кремлевского доклада", фигурантами которого оказались все ведущие представители российской политической и финансово-экономической элиты за единичными исключениями, уже приносит свои плоды. Редеет число российских элитариев, решивших отправиться в США для участия 8 февраля в так называемом Национальном молитвенном завтраке. Эти люди собирались там поглазеть на президента США Дональда Трампа и других знаменитостей, ну и заодно провести с кем надо нужные встречи.
Спасибо Трампу и Конгрессу США: отныне участие или неучастие представителей России в этом мероприятии под ханжеским экуменическим соусом станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, серьезен тот или иной деятель или нет, есть у него или напрочь отсутствует чувство собственного достоинства, хотя бы элементарный патриотизм.
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66-ой по счету завтрак организуется Конгрессом США вместе с христианской организацией Fellowship Foundation. На него традиционно приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели – примерно 3 тысячи ньюсмейкеров из десятков стран мира.
Ожидалось, что в нынешнем году в неофициальную делегацию из России войдут около 70 человек, в разы больше, чем в минувшем году. Однако, похоже, эта цифра будет заметно ниже.
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Опубликован кремлевский доклад США
Главы трех парламентских комитетов отказались в этом году от посещения данного, по сути шутовского для российских участников в контексте нынешнего состояния отношений с США мероприятия. Это Андрей Макаров (по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (по финансовому рынку), Вячеслав Никонов (по образованию и науке), хотя они и получили приглашение специальной совместной комиссии Сената и Палаты представителей Конгресса США.
"Я собирался туда ехать для ведения переговоров - не просто посетить молитвенный завтрак, а вести диалог со своими коллегами, пользуясь особой дружественной, конструктивной атмосферой молитвенного завтрака", - сказал Аксаков ТАСС. Однако, по его словам, "опубликование списков, куда включают министра иностранных дел России, председателя Госдумы, ряд других известных политиков, вызывает, во-первых, недоумение, во-вторых, создает неблагоприятную атмосферу для переговорного процесса".
По словам депутата,
просто так посетить завтрак, покататься желания нет. Есть желание налаживать сотрудничество, но это, к сожалению, не получается".
Никонов, со своей стороны, сообщил, что считает "абсолютно беспрецедентным" "кремлевский список", ничего подобного не было "даже в самые худшие годы холодной войны". Влиятельный думец и, если кто не знает, - внук Молотова указал, что этот "крайне недружественный акт в значительной степени перечеркивает возможности налаживания какого-либо конструктивного диалога между РФ и США".
Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов: Ехать на "молитвенный завтрак" в США после публикации "кремлевского доклада" не имеет смысла. Фото: www.globallookpress.com
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В этих условиях я считаю нецелесообразным участие в мероприятиях, которые проводятся в том числе под эгидой Конгресса США, принявшего такого рода закон, в соответствии с которым готовятся подобного рода списки в отношении руководства РФ",
- подчеркнул в заключение Никонов.
Его коллега Макаров, который участвовал в предыдущем завтраке с Трампом, и был готов до публикации "кремлевского доклада" поехать за океан и в этом году, также публично отказался от приглашения по причине неблагоприятной атмосферы в двусторонних отношениях.
Это еще мягко сказано. В открытой части "кремлевского доклада" Минфина США фигурируют 210 имен - 114 ведущих чиновников, крупных бизнесменов и руководителей госкомпаний. "Черную метку" получили также премьер-министр Дмитрий Медведев, все его замы и 22 министра. А ведь есть еще и закрытая, "совершенно секретная часть" документа, о содержании которой можно только гадать. Понятна и главная цель этого действа: попытаться поссорить Владимира Путина с российской элитой, натравить её на президента. А еще это вмешательство в российские президентские выборы, в которых участвует Путин, в чем Россию давно, рьяно, но бездоказательно обвиняют в Вашингтоне применительно к выборам американским. Именно так понимает данную ситуацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Но кое-кто едет
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В этой ситуации за океан отправятся из России только те, кто принимает данные правила игры. И такие имеются, в частности, среди бизнесменов. Как рассказал РБК один из российских участников предстоящего завтрака, неофициальная российская делегация будет там одной из самых крупных: "У нас есть возможность народной дипломатии, и очень хотелось бы ее использовать". По его словам, этой возможностью хотелось бы воспользоваться "по максимуму" "именно в такое время". Какая наивность, если не хуже.
Ходят слухи, что в Вашингтоне будет также впервые организована по этому случаю некая российская площадка, которая уже получила громкое название "Русский дом", прямо как на Олимпиадах или в Давосе. Видимо, там будут объявлять, кому и куда явиться на тот или иной инструктаж и наверняка не по вопросам "укрепления моральных ценностей и духовного развития".
Кандидат в президенты России Ксения Собчак, по сообщениям, пока не передумала участвовать в вашингтонском фарсе. Фото: www.globallookpress.com
Прогнозируемый итог
Любопытно, что в числе приглашенных американской стороной есть и кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак, которая хотела ехать и пока вроде бы не передумала. Вряд ли она передумает: оказаться в одном помещении в отеле Washington Hilton с президентом США, попиариться за океаном - это же так заманчиво, может быть, еще удастся найти и новых спонсоров.
Результат этого будет вполне прогнозируемым и даже удивительно, что американцы сами не понимают, что оказывают Собчак медвежью услугу, как и всем другим приглашенным из России. Они "засвечивают" готовых сотрудничать с ними. А, может быть, просто заманивают в страну, пользуясь тем, что есть и секретные проскрипционные списки? Мы же помним, как в свое время гордый оказанным ему вниманием Павел Бородин прилетел по приглашению в Вашингтон на инаугурацию президента Буша-младшего, а угодил в американскую тюрьму. В общем, момента истины ждать осталось совсем недолго.
Латышев Сергей

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