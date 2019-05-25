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Из России будут делать "ядерного монстра". В НАТО готовят новую военную стратегию

25 мая 2019, 11:09  •  14 • Политика
Генсек НАТО сообщил о подготовке Альянсом новой военной стратегии - исходящей из того, что Россия является "ядерным монстром" и угрожает нанесением ударов Западу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag дал понять, что Альянс собирается усиленно делать из России "ядерного монстра".
По его словам, Альянс намерен впервые за десятилетия обновить свою военную стратегию. Документ уже был предварительно одобрен военными экспертами Альянса. Строиться политика НАТО будет, исходя из того, что "Россия всё чаще использует ядерную угрозу в адрес Запада", а на Востоке и Юге возникли новые вызовы.
Столтенберг также поприветствовал решение Германии увеличить до 1,35 ВВП расходы на оборону и сообщил о переговорах с Талибаном, в результате которых силы НАТО могут остаться в Афганистане на неопределённое время.
Напомним, в военной доктрине России отсутствуют формулировки по поводу возможных наступательных действий. В документе оговорено, что ядерное оружие может использоваться только для отражения внешней агрессии. Оборонительную направленность российской армии неоднократно подчёркивал президент РФ Владимир Путин.
В то же время, к примеру, армия США, подчинённая Пентагону, является исключительно наступательной. А за оборону территорий и защиту населения отвечают другие ведомства, включая национальную гвардию.

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