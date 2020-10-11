«Из резервного фонда правительства»: кабмин одобрил проект о выплатах на детей от трёх до семи лет

Правительство России приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет включительно в 2020 году. Согласно документу, Минтруд получит дополнительные средства из резервного фонда на предоставление субсидий российским регионам в текущем году. В правительстве пояснили, что принятие проекта распоряжения позволит в полном объеме обеспечить осуществление указанных выплат в 2020 году.

Правительство России приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет включительно в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В документе уточняется, что Минтруд России получит дополнительные средства из резервного фонда правительства на предоставление субсидий российским регионам и Байконуру в текущем году.

«Принятие проекта распоряжения позволит в полном объеме обеспечить осуществление в 2020 году ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно», — говорится в сообщении.

О выделении дополнительных средств для помощи семьям с детьми премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал в ходе заседания правительства 8 октября.

«Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей — на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет», — пояснил он.

2 сентября Михаил Мишустин также подписал распоряжение о дополнительном выделении более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет.

На такую помощь имеют право семьи, доход которых составляет меньше одного прожиточного минимума на человека. В соответствии с установленным порядком, размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 млн», — пояснили тогда в правительстве.

До этого, в августе, стало известно, что Министерство труда и социальной защиты готовит проект о дифференцированном пособии для детей указанного возраста.

«С учетом того, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, Минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 году», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

Там уточнили, что Минтруд вместе с регионами рассчитывает количество семей, нуждающихся в увеличении размера пособия.

Кроме того, правительству было поручено до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, получающих выплату, после чего принять меры по её увеличению с 1 января 2021 года для тех семей, чей среднедушевой доход после получения пособия не достиг величины прожиточного минимума на человека в субъекте.

Напомним, с инициативой ввести ежемесячные выплаты для данной категории российских граждан выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. Глава государства отметил, что, когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, в связи с чем семья сразу же может попасть в сложную ситуацию.

«Этого нельзя допустить... В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, причём уже с 1 января 2020, текущего года», — сказал Путин в ходе обращения.

Он добавил, что в этом возрасте дети «знакомятся с вирусами», часто болеют и не ходят в школу, при этом матери может быть трудно совмещать работу и уход за ребёнком.

Российский лидер также указал на необходимость сделать процедуру получения выплат максимально удобной и простой для граждан.

Назначение пособий началось с 1 июля сроком сразу на год. При этом, как ранее отмечали в Минтруде, начисления производятся с 1 января 2020 года. Таким образом, семья, подавшая заявление 1 июля, получает и средства за первые шесть месяцев 2020 года, если к 1 января ребёнку уже исполнилось три года. Если ребёнок достиг этого возраста в период с января по июнь, то средства направляют за промежуток с момента достижения трёх лет до назначения выплаты.

Кроме того, в начале августа правительство упростило процедуру оформления данного пособия. Согласно изменениям, для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Теперь госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Новый порядок начнёт действовать с 1 ноября 2020 года.