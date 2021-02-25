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Из республик Донбасса всё-таки сделают «альтернативную Украину», возглавит которую «человек Януковича»?

25 февраля 2021, 11:20  •  75 • Украина
Год назад «Версия» сообщила о планах объединить народные республики под руководством кого-то из челяди беглого президента Украины Виктора Януковича с тем, чтобы создать на их базе «альтернативную Украину» – как бы законную правопреемницу домайданной страны, к которой впоследствии могли бы пристать и другие восточно-украинские регионы. Мы назвали тогда три фамилии – Азаров, Арбузов и Захарченко, кто-то из них должен был возглавить проект. Этот проект заморозили на год, а теперь – разморозили.
На этой неделе бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко объявил, что готов возглавить «объединённый Донбасс» в случае слияния двух народных республик, ДНР и ЛНР. «Если так вопрос будет стоять – у меня достаточно сил и опыта, – заявил Захарченко. – Да, я готов». Учитывая тот факт, что доселе Захарченко сидел в Москве тихо, как мышь (а о возвращении на Украину и речи не шло после того, как в августе 2019-го, уже при Зеленском, Печерский районный суд Киева принял решение о его заочном аресте по подозрению в отмывании 10 миллиардов гривен), проект «альтернативной Украины» реанимирован. Под те же самые фигуры – Захарченко, Арбузова и Азарова.
Мы уже однажды растолковывали суть задуманного: возвращение беглого, но, тем не менее, законного (в отличие от майданщиков, захвативших власть силой) управленческого состава времён Януковича в народные республики не только в известной мере их легитимизирует, но и представит в качестве государства – законного правопреемника той, домайданной Украины. Смотрите, как всё сходится: когда в Киеве устраивали переворот, Донбасс отказался становиться соучастником незаконных действий и сохранил в себе ту, прежнюю, дорожащую законом страну. А теперь, когда гражданская война, кажется, закончена, пришло время объявить себя «истинной Украиной», и начать собирать земли вокруг. Для начала – вернуть контролируемые украинскими военными территории Донецкой и Луганской областей, а далее – как пойдёт. План, согласитесь, изящный, хотя едва ли большинство людей на Донбассе ассоциируют себя с Украиной, пусть даже какой-то альтернативной.
Не секрет, чей это был план (год назад его появление связывали с Дмитрием Козаком). Не секрет и то, почему его отложили – из-за обещаний, данных Козаку сменившимся тогда главой офиса президента Украины, Андреем Ермаком, касавшихся урегулирования на Донбассе и сворачивания антироссийского курса Украины. Своих обещаний Ермак не сдержал, и, очевидно, Козак решил вернуться к своему первоначальному замыслу с «хитрым кланом» Януковича. Правда, уже без самого Януковича – так сказать, в любом виде (почему – отдельная история и как-нибудь мы её вам расскажем).
Кстати, киевское издание «Вести» сообщало, что в проекте может появиться и бывший глава правительства Украины Николай Азаров (в таком контексте, что, де, ДНР возглавит Захарченко, а ЛНР – Азаров). Вероятно, там же вскоре объявится и Арбузов. И регионам Украины придётся определяться, с какой они Украиной – с истинной, домайданной, или нынешней, выстроенной на шатком фундаменте государственного переворота.

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