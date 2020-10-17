Из разговора с одним из подчиненных пана Кривоноса в 2019-м • 56 • Украина

Заместитель руководителя СНБО Украины генерал Сергей Кривонос заговорил о войне. Мой опыт наблюдения за украинскими событиями и общения с украинскими патриотами свидетельствует, что внешняя политика Киева всегда внутренняя, а о войне говорят те, кто уже своровал или вскоре планирует.



Из разговора с одним из подчиненных пана Кривоноса в 2019-м



Собеседник — полковник. Несколько суетливый, но не похож на дебила, пока говорили о бизнесе, погоде и женщинах. Рассказал, что военные специализируются на рейдерстве и крышевании бизнеса, полиция и СБУ — на том же, плюс на музейном и церковном антиквариате. Все вместе — на торговле оружием, угонах авто и фур с товарами в Европе.



Кстати, предложений антиквариата украинского происхождения в Европе больше чем в 90-е. После третьей рюмки заговорил о политике и войне с Россией.



Начал орать и утверждать, что если каждый украинский парубок возьмет по черенку от лопаты, то русские убегут за Урал, а еще, что в СССР вся армия была украинская.



Задал ему несколько вопросов. Полковник нервничал и на один из них не ответил. Попробуйте ответить вы:



1. Почему война с Россией будет контактной и черенки от лопат пригодятся? Понимает, что под первые удары попадут цели в Киеве, Виннице, Луцке и Львове?



2. Знаете, сколько новых танков закупили ВСУ за шесть лет? Подсказываю — один. Сколько ракет ПВО имеют невыработанный ресурс? Ноль.



3. Зачем России оккупировать Украину? Количество стариков, больных и инвалидов — 55% от постоянно проживающих на территории страны.



4. Как сообщите населению о начале войны в условиях отсутствия электроснабжения, телевещания, радио, интернета и мобильной связи?



5. Как поведут себя АЭС в условиях блэкаута? Сколько тепловозов с котлами на твердом топливе для переброски и снабжения войск?



6. Сколько боекомплектов имеется в распоряжении частей первого эшелона? Стратегические резервы будут уничтожены в первые минуты войны.



7. Готовы ли сухопутные войска сражаться в условиях отсутствия связи и без прикрытия авиации и ПВО?



8. Знаете, сколько частей ВСУ перейдут на сторону противника и сдадутся в плен в первый день войны? Сколько солдат дезертирует и уедет в схроны на Волыни?



9. Сколько частей, базирующихся западнее Днепра, откажется от перебазирования на Восточный фронт?



10. Сколько автомобильных тралов и барж имеет ВСУ для переброски танков в условиях отсутствия железнодорожного сообщения и мостовых переходов через Днепр?



11. Пытались ли в СНБО посчитать: сколько стоит война между Россией и Украиной и сколько стоит сменить власть в Киеве без войны? Даже если Кремль решит посадить на место Зе (президента Зеленского, – прим. РВ) медведя из московского зоопарка, наученного играть на гармошке по кремлевским нотам.



Собеседник сверкнул глазами и сказал: «да знаю я, амеры — козлы, начальники — свинарчуки, а вы — азиаты».



Сергей Кривонос бессовестно врет украинцам



Генерал заявил, что украинская армия имеет уникальный боевой опыт.



На самом деле — воины, получившие боевой опыт, упокоились под Иловайском, Шахтерском, Дебальцево, луганским и донецким аэропортами, а тех, кто обстреливал и обстреливает мирное население, называть воинами — ошибка.



Как и тех, которых обучают инструкторы НАТО, не выигравшие ни одного сражения с равным по силам противником за последние 75 лет.



Специальные подразделения вне зависимости от качества подготовки — войны не выигрывают.



Судя по налету летчиков, количеству стрельб танкистов и артиллеристов, укомплектованности частей первого эшелона людьми и исправной техникой, говорить о серьезной подготовке к войне — невозможно.



Обращаюсь к простым украинцам



Братья и сестры, Россия не готовится к войне с Украиной, но к любой войне готова всегда. Войны начинаются, когда мир дороже войны или кто-то из партнеров сошел с ума. Лозунг «Лишь бы не было, войны» в современной России неактуален. Его похоронили лицемерные европейцы на Балканах и ваши русофобы — скакуны, также каратели, убивавшие детей и стариков на Донбассе. Прежде, чем готовиться к войне и мечтать о том, что Америка вам поможет, — подумайте:



1. Готовы ли вы к жизни с сервисами 19-го века?



2. Готовы ли вы, чтобы «заблудившиеся над вашей территорией» американские стратегические бомбардировщики падали на Житомир, Полтаву, Кировоград?



3. Предусмотрели ли вы, куда бежать от воинских частей, оборонных предприятий, пунктов управления и прочих стратегических объектов?



4. У вас много сумасшедших, да и бомба — дура. Знаете, какие районы из прилегающих к Днепру, являются опасными для пребывания в случае прорыва дамбы в верховьях Днепра и продвижения цунами к Каховке?



5. Не проще ли стряхнуть бандеровский гипноз, сосредоточиться и избрать проукраинскую власть, восстановить психушки и особо буйных кривоносов отправить на лечение, а кровососов — пасти свиней. Война — не лобио кушать. Не верите — спросите у Мишико.



Заместитель руководителя СНБО Украины генерал Сергей Кривонос заговорил о войне. Мой опыт наблюдения за украинскими событиями и общения с украинскими патриотами свидетельствует, что внешняя политика Киева всегда внутренняя, а о войне говорят те, кто уже своровал или вскоре планирует.Собеседник — полковник. Несколько суетливый, но не похож на дебила, пока говорили о бизнесе, погоде и женщинах. Рассказал, что военные специализируются на рейдерстве и крышевании бизнеса, полиция и СБУ — на том же, плюс на музейном и церковном антиквариате. Все вместе — на торговле оружием, угонах авто и фур с товарами в Европе.Кстати, предложений антиквариата украинского происхождения в Европе больше чем в 90-е. После третьей рюмки заговорил о политике и войне с Россией.Начал орать и утверждать, что если каждый украинский парубок возьмет по черенку от лопаты, то русские убегут за Урал, а еще, что в СССР вся армия была украинская.Задал ему несколько вопросов. Полковник нервничал и на один из них не ответил. Попробуйте ответить вы:1. Почему война с Россией будет контактной и черенки от лопат пригодятся? Понимает, что под первые удары попадут цели в Киеве, Виннице, Луцке и Львове?2. Знаете, сколько новых танков закупили ВСУ за шесть лет? Подсказываю — один. Сколько ракет ПВО имеют невыработанный ресурс? Ноль.3. Зачем России оккупировать Украину? Количество стариков, больных и инвалидов — 55% от постоянно проживающих на территории страны.4. Как сообщите населению о начале войны в условиях отсутствия электроснабжения, телевещания, радио, интернета и мобильной связи?5. Как поведут себя АЭС в условиях блэкаута? Сколько тепловозов с котлами на твердом топливе для переброски и снабжения войск?6. Сколько боекомплектов имеется в распоряжении частей первого эшелона? Стратегические резервы будут уничтожены в первые минуты войны.7. Готовы ли сухопутные войска сражаться в условиях отсутствия связи и без прикрытия авиации и ПВО?8. Знаете, сколько частей ВСУ перейдут на сторону противника и сдадутся в плен в первый день войны? Сколько солдат дезертирует и уедет в схроны на Волыни?9. Сколько частей, базирующихся западнее Днепра, откажется от перебазирования на Восточный фронт?10. Сколько автомобильных тралов и барж имеет ВСУ для переброски танков в условиях отсутствия железнодорожного сообщения и мостовых переходов через Днепр?11. Пытались ли в СНБО посчитать: сколько стоит война между Россией и Украиной и сколько стоит сменить власть в Киеве без войны? Даже если Кремль решит посадить на место Зе (президента Зеленского, – прим. РВ) медведя из московского зоопарка, наученного играть на гармошке по кремлевским нотам.Собеседник сверкнул глазами и сказал: «да знаю я, амеры — козлы, начальники — свинарчуки, а вы — азиаты».Генерал заявил, что украинская армия имеет уникальный боевой опыт.На самом деле — воины, получившие боевой опыт, упокоились под Иловайском, Шахтерском, Дебальцево, луганским и донецким аэропортами, а тех, кто обстреливал и обстреливает мирное население, называть воинами — ошибка.Как и тех, которых обучают инструкторы НАТО, не выигравшие ни одного сражения с равным по силам противником за последние 75 лет.Специальные подразделения вне зависимости от качества подготовки — войны не выигрывают.Судя по налету летчиков, количеству стрельб танкистов и артиллеристов, укомплектованности частей первого эшелона людьми и исправной техникой, говорить о серьезной подготовке к войне — невозможно.Братья и сестры, Россия не готовится к войне с Украиной, но к любой войне готова всегда. Войны начинаются, когда мир дороже войны или кто-то из партнеров сошел с ума. Лозунг «Лишь бы не было, войны» в современной России неактуален. Его похоронили лицемерные европейцы на Балканах и ваши русофобы — скакуны, также каратели, убивавшие детей и стариков на Донбассе. Прежде, чем готовиться к войне и мечтать о том, что Америка вам поможет, — подумайте:1. Готовы ли вы к жизни с сервисами 19-го века?2. Готовы ли вы, чтобы «заблудившиеся над вашей территорией» американские стратегические бомбардировщики падали на Житомир, Полтаву, Кировоград?3. Предусмотрели ли вы, куда бежать от воинских частей, оборонных предприятий, пунктов управления и прочих стратегических объектов?4. У вас много сумасшедших, да и бомба — дура. Знаете, какие районы из прилегающих к Днепру, являются опасными для пребывания в случае прорыва дамбы в верховьях Днепра и продвижения цунами к Каховке?5. Не проще ли стряхнуть бандеровский гипноз, сосредоточиться и избрать проукраинскую власть, восстановить психушки и особо буйных кривоносов отправить на лечение, а кровососов — пасти свиней. Война — не лобио кушать. Не верите — спросите у Мишико. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





56 Источник Похожие новости Зрада: В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова Как на Украине «сало уронили» Аналитик объяснил, почему прогноз МВФ о вымирании Украины правдив Выборы в Молдове: ЕС призывает голосовать за Майю Санду 5 вопросов Зеленского. Всё, что вы хотели знать о дебилах, но стеснялись спросить «Американцы, вон из Белоруссии!» – храбрые киевляне вышли к посольству США Новости партнеров