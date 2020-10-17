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Из разговора с одним из подчиненных пана Кривоноса в 2019-м
17 октября 2020, 20:45 • 56 • Украина
Заместитель руководителя СНБО Украины генерал Сергей Кривонос заговорил о войне. Мой опыт наблюдения за украинскими событиями и общения с украинскими патриотами свидетельствует, что внешняя политика Киева всегда внутренняя, а о войне говорят те, кто уже своровал или вскоре планирует.
Из разговора с одним из подчиненных пана Кривоноса в 2019-м
Собеседник — полковник. Несколько суетливый, но не похож на дебила, пока говорили о бизнесе, погоде и женщинах. Рассказал, что военные специализируются на рейдерстве и крышевании бизнеса, полиция и СБУ — на том же, плюс на музейном и церковном антиквариате. Все вместе — на торговле оружием, угонах авто и фур с товарами в Европе.
Кстати, предложений антиквариата украинского происхождения в Европе больше чем в 90-е. После третьей рюмки заговорил о политике и войне с Россией.
Начал орать и утверждать, что если каждый украинский парубок возьмет по черенку от лопаты, то русские убегут за Урал, а еще, что в СССР вся армия была украинская.
Задал ему несколько вопросов. Полковник нервничал и на один из них не ответил. Попробуйте ответить вы:
1. Почему война с Россией будет контактной и черенки от лопат пригодятся? Понимает, что под первые удары попадут цели в Киеве, Виннице, Луцке и Львове?
2. Знаете, сколько новых танков закупили ВСУ за шесть лет? Подсказываю — один. Сколько ракет ПВО имеют невыработанный ресурс? Ноль.
3. Зачем России оккупировать Украину? Количество стариков, больных и инвалидов — 55% от постоянно проживающих на территории страны.
4. Как сообщите населению о начале войны в условиях отсутствия электроснабжения, телевещания, радио, интернета и мобильной связи?
5. Как поведут себя АЭС в условиях блэкаута? Сколько тепловозов с котлами на твердом топливе для переброски и снабжения войск?
6. Сколько боекомплектов имеется в распоряжении частей первого эшелона? Стратегические резервы будут уничтожены в первые минуты войны.
7. Готовы ли сухопутные войска сражаться в условиях отсутствия связи и без прикрытия авиации и ПВО?
8. Знаете, сколько частей ВСУ перейдут на сторону противника и сдадутся в плен в первый день войны? Сколько солдат дезертирует и уедет в схроны на Волыни?
9. Сколько частей, базирующихся западнее Днепра, откажется от перебазирования на Восточный фронт?
10. Сколько автомобильных тралов и барж имеет ВСУ для переброски танков в условиях отсутствия железнодорожного сообщения и мостовых переходов через Днепр?
11. Пытались ли в СНБО посчитать: сколько стоит война между Россией и Украиной и сколько стоит сменить власть в Киеве без войны? Даже если Кремль решит посадить на место Зе (президента Зеленского, – прим. РВ) медведя из московского зоопарка, наученного играть на гармошке по кремлевским нотам.
Собеседник сверкнул глазами и сказал: «да знаю я, амеры — козлы, начальники — свинарчуки, а вы — азиаты».
Сергей Кривонос бессовестно врет украинцам
Генерал заявил, что украинская армия имеет уникальный боевой опыт.
На самом деле — воины, получившие боевой опыт, упокоились под Иловайском, Шахтерском, Дебальцево, луганским и донецким аэропортами, а тех, кто обстреливал и обстреливает мирное население, называть воинами — ошибка.
Как и тех, которых обучают инструкторы НАТО, не выигравшие ни одного сражения с равным по силам противником за последние 75 лет.
Специальные подразделения вне зависимости от качества подготовки — войны не выигрывают.
Судя по налету летчиков, количеству стрельб танкистов и артиллеристов, укомплектованности частей первого эшелона людьми и исправной техникой, говорить о серьезной подготовке к войне — невозможно.
Обращаюсь к простым украинцам
Братья и сестры, Россия не готовится к войне с Украиной, но к любой войне готова всегда. Войны начинаются, когда мир дороже войны или кто-то из партнеров сошел с ума. Лозунг «Лишь бы не было, войны» в современной России неактуален. Его похоронили лицемерные европейцы на Балканах и ваши русофобы — скакуны, также каратели, убивавшие детей и стариков на Донбассе. Прежде, чем готовиться к войне и мечтать о том, что Америка вам поможет, — подумайте:
1. Готовы ли вы к жизни с сервисами 19-го века?
2. Готовы ли вы, чтобы «заблудившиеся над вашей территорией» американские стратегические бомбардировщики падали на Житомир, Полтаву, Кировоград?
3. Предусмотрели ли вы, куда бежать от воинских частей, оборонных предприятий, пунктов управления и прочих стратегических объектов?
4. У вас много сумасшедших, да и бомба — дура. Знаете, какие районы из прилегающих к Днепру, являются опасными для пребывания в случае прорыва дамбы в верховьях Днепра и продвижения цунами к Каховке?
5. Не проще ли стряхнуть бандеровский гипноз, сосредоточиться и избрать проукраинскую власть, восстановить психушки и особо буйных кривоносов отправить на лечение, а кровососов — пасти свиней. Война — не лобио кушать. Не верите — спросите у Мишико.
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