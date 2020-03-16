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Из ракетницы по посольству России: Украинские радикалы устроили показательный "марш протеста"
16 марта 2020, 16:35 • 8 • В мире
В субботу вечером в украинской столице местные радикалы провели "марш протеста", в ходе которого совершили нападение на посольство России. С криками "Нам нужна победа" и "Никакой капитуляции" участники акции выстрелили по зданию из ракетницы, а также забросали посольство петардами.
Участников шествия, которое было приурочено ко Дню добровольца, было немного. Во главе колонны, в основном состоявшей из участников силовой операции в Донбассе, ехала машина с флагами батальона "Азов" и нацкорпуса.
По пути следования порядок обеспечивали сотрудники полиции и украинская нацгвардия. Проспект, по которому двигалась колонна, был полностью перекрыт правоохранителями, причём большинство из них из-за объявленного карантина по коронавирусу были в медицинских масках.
Радикалы скандировали: "Долой Зеленского!", "Никаких договоров с Россией!", "Нам нужна победа!", а также националистические лозунги, сообщает ТАСС.
Подойдя к зданию российского посольства, участники акции устроили импровизированный митинг, выражая протест против новых договорённостей по Донбассу, подписанных в Минске. По мнению выступавших, "Украина сдаёт свои позиции".
"Это государственная измена", - скандировали митингующие. Они заявили, что "не допустят капитуляции".
Радикалы выстрелили в сторону посольства России из ракетницы, попав прямо в крышу здания. Кроме того, радикалы кидали в посольство горящие фаеры и петарды, некоторые из которых упали во двор посольства.
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