Из ракетницы по посольству России: Украинские радикалы устроили показательный "марш протеста"

Участников шествия, которое было приурочено ко Дню добровольца, было немного. Во главе колонны, в основном состоявшей из участников силовой операции в Донбассе, ехала машина с флагами батальона "Азов" и нацкорпуса.

По пути следования порядок обеспечивали сотрудники полиции и украинская нацгвардия. Проспект, по которому двигалась колонна, был полностью перекрыт правоохранителями, причём большинство из них из-за объявленного карантина по коронавирусу были в медицинских масках.

Радикалы скандировали: "Долой Зеленского!", "Никаких договоров с Россией!", "Нам нужна победа!", а также националистические лозунги, сообщает ТАСС.

Подойдя к зданию российского посольства, участники акции устроили импровизированный митинг, выражая протест против новых договорённостей по Донбассу, подписанных в Минске. По мнению выступавших, "Украина сдаёт свои позиции".

"Это государственная измена", - скандировали митингующие. Они заявили, что "не допустят капитуляции".

Радикалы выстрелили в сторону посольства России из ракетницы, попав прямо в крышу здания. Кроме того, радикалы кидали в посольство горящие фаеры и петарды, некоторые из которых упали во двор посольства.