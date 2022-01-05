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Из "тонущего" Казахстана бегут чиновники? СМИ заявили о вылете бортов в Европу и Россию
05 января 2022, 17:45 • 530 • Политика
Из "тонущего" Казахстана бегут чиновники? СМИ заявили о вылете бортов в Европу и Россию. Утверждается, что один из бизнес-джетов, покинувших республику, якобы связан с правительством страны.
По информации СМИ и Telegram-каналов, Казахстан, где разворачиваются протесты, сейчас массово покидают некие бизнес-джеты.
Так, согласно сведениям ресурса KazTAG в Telegram, из Алматы отправились пять или шесть бортов. Другой самолёт выдвинулся из столицы республики. Утверждается, что они летят в направлении Европы.
Кроме того, информагентство "Хартия’97" пишет, что страну якобы покинул борт, связанный с правительством Казахстана. Он, по данным СМИ, движется в сторону России.
При этом ресурсы не уточняют, кто именно покидает республику на этих самолётах. Официальных же комментариев по поводу этих сообщений на данный момент нет.
Напомним, ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что намерен оставаться в Нур-Султане, несмотря на возможную эскалацию митингов.
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