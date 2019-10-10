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Из "прелесть, какая дурочка" в дуру: Гаспарян о завершении становления Соболь
10 октября 2019, 07:39 • 251 • Политика
Минюст России сегодня включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов, ранее было возбуждено уголовное дело об отмывании средств через ФБК. Любовь Соболь считает, что все эти действия связаны со страхом властей, что оппозиция может победить. При этом сама девушка выразила уверенность, что именно так и произойдет. Политолог Армен Гаспарян посчитал, что становление Любовь Соболь на этом завершено - из "прелесть, какой дурочки" она окончательно превратилась в "ужас, какую дуру".
В среду стало известно, что Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список иностранных агентов. В ведомстве добавили, что за организацией установлен контроль, не уточнив иных деталей.
Ранее по фактам отмывания крупной суммы средств через Фонд борьбы с коррупцией было возбуждено уголовное дело.
Член команды ФБК, ранее пытавшаяся принять участие в выборах в Мосгордуму Любовь Соболь в своем Twitter заявила, что внесение в список иноагентов и уголовное дело связаны не с чем иным, как со страхом.
"Наши требования законны и справедливы. И мы победим. Я верю в это", - написала Соболь.
Политолог Армен Гаспарян в своем Telegram-канале коротко прокомментировал это высказывание, отметив, что трансформация Соболь из "прелесть, какая дурочка" в "ужас, какая дура" успешно завершилась.
В свою очередь общественный деятель Антон Красовский добавил, что его лично удивляет, что ФБК был признан иноагентом только теперь.
"Какой-то поволжский фонд, помогавший диабетикам, - иноагент. "Русь Сидящая" - иноагент. Почти все ВИЧ-сервисные НКО - иноагенты. А главная и по-честному дико богатая политическая антипутинская организация - нет. Ну это реально смешно", - пишет Красовский, добавляя, что фонд совершенно точно получает деньги из иностранных источников.
По предположению эксперта, это могут быть какие-то фонды, зарегистрированные на Гибралтаре, либо счета в западных банках.
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