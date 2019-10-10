Из "прелесть, какая дурочка" в дуру: Гаспарян о завершении становления Соболь

В среду стало известно, что Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список иностранных агентов. В ведомстве добавили, что за организацией установлен контроль, не уточнив иных деталей.

Ранее по фактам отмывания крупной суммы средств через Фонд борьбы с коррупцией было возбуждено уголовное дело.

Член команды ФБК, ранее пытавшаяся принять участие в выборах в Мосгордуму Любовь Соболь в своем Twitter заявила, что внесение в список иноагентов и уголовное дело связаны не с чем иным, как со страхом.

"Наши требования законны и справедливы. И мы победим. Я верю в это", - написала Соболь.

Политолог Армен Гаспарян в своем Telegram-канале коротко прокомментировал это высказывание, отметив, что трансформация Соболь из "прелесть, какая дурочка" в "ужас, какая дура" успешно завершилась.

В свою очередь общественный деятель Антон Красовский добавил, что его лично удивляет, что ФБК был признан иноагентом только теперь.

"Какой-то поволжский фонд, помогавший диабетикам, - иноагент. "Русь Сидящая" - иноагент. Почти все ВИЧ-сервисные НКО - иноагенты. А главная и по-честному дико богатая политическая антипутинская организация - нет. Ну это реально смешно", - пишет Красовский, добавляя, что фонд совершенно точно получает деньги из иностранных источников.

По предположению эксперта, это могут быть какие-то фонды, зарегистрированные на Гибралтаре, либо счета в западных банках.