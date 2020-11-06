Из "обоймы" Трампа готовится выпасть глава Пентагона - NBC

Глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке. С такой информацией со ссылкой на три источника выступил телеканала NBC. При этом отмечается, что главы американских министерств нередко подают заявления об отставке без указания даты во время периода смены президента.

Решение по этим заявлениям, как правило, принимается после оглашения результатов голосования. Однако, по мнению инсайдеров, в случае Эспера это действительно может завершиться отставкой.

Этим летом появлялись сообщения о разногласиях между Трампом и Эспером. Так, лидер страны разошёлся во мнении с министром относительно использования армии США для подавления протестов.

Впрочем, как уточняли в Белом доме, несмотря на разный подход к этому вопросу, Трамп сохранил доверие к министру Эсперу.