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Из прокуратуры, но не из Крыма: Кто такая временный канцлер Австрии Бригитте Бирляйн

30 мая 2019, 21:09  •  84 • В мире
Федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики. Она стала первой женщиной, назначенной на пост канцлера, пусть и временно. Для Бирляйн получение статуса первой женщины на посту не новинка, ранее она стала первым генеральным адвокатом в Генеральной прокуратуре при Верховном суде Австрии. Фактически, как и депутат РФ Наталья Поклонская, Бирляйн выходец из прокуратуры, но, безусловно, не из Крыма.
Австрия сменила молодого и перспективного Себастьяна Курца на элегантную Бригитте Бирляйн. Курц пробыл на посту канцлера всего 525 дней, что стало рекордно малым сроком за всю историю Австрии. До этого антирекорд принадлежал его предшественнику Кристиану Керну — 580 дней.
Однако на фоне скандала вокруг вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе правительству страны был вынесен вотум недоверия и в полном составе его распустили.
Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен не заставил себя долго ждать. Он подписал указ об отставке Курца и назначил временно на пост канцлера председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн.
На ее посту она должна сформировать новый состав министров, которые будут работать до сентября — до досрочных выборов в парламент.
Не искусство, а юриспруденция
Временный канцлер Австрии Бригитте Бирляйн родилась 25 июня 1949 года в Вене. После обучения в Венском университете, где она изучала право, в 1971 году получила степень доктора юридических наук.
Как пишет Diepresse, изначально Бирляйн, дочь чиновника, не планировала становиться юристом, а хотела изучать искусство или архитектуру. Однако от такого выбора ее отговорила мать, у которой было художественное образование.
В 1975 году Бирляйн стала судьей в окружном суде Центрального района Вены и в Венском окружном суде, однако в уже с 1977 года стала прокурором Венской государственной прокуратуры. Там, судя по обнародованной в открытом доступе биографии, она отвечала за уголовные дела общего и политического характера, уголовные дела, связанные с законодательством о средствах массовой информации.
Austria appoints ‘Brigitte Bierlein’, first female chancellor https://t.co/rX1Cygw71d pic.twitter.com/nKLnNsiAG4
— Elite Media (@elitempiremedia) May 30, 2019
В 1990-2002 годах стала первой женщиной, которая заняла пост генерального адвоката в Генеральной прокуратуре при Верховном суде. Затем в 2003 по февраль 2018 года она работала замглавы Конституционного суда, а с 23 февраля прошлого года стала возглавлять его.
В момент назначения на пост временного канцлера страны Бирляйн остался всего месяц до 70-летнего юбилея.
Фото: Globallookpress
Впрочем, сама она уже заявила, что готова стараться на благо своей страны. По ее словам, для принятия решения она взяла на раздумья несколько часов, а затем "пришла к выводу, что для блага Австрии" примет очень ответственный пост.
Бирляйн подчеркнула, что ее важнейшей целью в данной ситуации – "внести свой вклад в успокоение и в рост взаимного доверия в обществе".

Личная жизнь

У Бирляйн нет детей. Сейчас она живет гражданским браком с отставным судьей.
По информации СМИ, в свободное время она посещает художественные открытия и выставки, а также при случае оперу и театр. Среди ее увлечений – катание на лыжах и парусный спорт.

Реакция России

Как заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, Москва ожидает от переходного правительства Австрии преемственности в работе по углублению двусторонних отношений.
"Могу подтвердить наше ожидание преемственности в работе по углублению двусторонних отношений и реализации программ, согласованных на недавней встрече на высшем уровне в Сочи", - заявил посол в комментарии РИА Новости.

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