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Из президентов в пациенты: Соцсети высмеяли новое «докторское» звание Порошенко

03 ноября 2018, 22:24  •  96 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко стал почетным доктором Стамбульского университета. Многие пользователи соцсетей сочли, что ему бы больше подошел титул пациент данного почтенного центра учености.
Президент Украины Петр Порошенко был награжден мантией почетного доктора Стамбульского университета, старейшего учебного заведения Турции. На церемонии награждения ректор университета отметил особый вклад украинского лидера в развитие отношений между его страной и Турцией.
Сам Порошенко, как кажется, остался очень доволен наградой. В своем официальном микроблоге в Twitter он написал, что для него является высокой честью присоединиться к плеяде государственных и научных деятелей, носящих титул доктора Стамбульского университета.
Соцсети, впрочем, истолковали этот символический эпизод в ироничном контексте.
В числе прочего Стамбульский университет известен своим Медицинским факультетом. Потому, сообщает интернет-издание «Утро.ру», многие комментаторы нашли более правильным, чтобы украинский президент приобщился к данному почетному центру учености не в качестве одного из его докторов, а в качестве пациента.
«Точно не пациентом?» - отметил один из комментаторов под записью Порошенко.
«Доктор делирий», - посмеялся над новым титулом киевского руководителя другой.

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