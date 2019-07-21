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Из предосторожности: British Airways отказалась от полетов в Каир

21 июля 2019, 08:09  •  63 • В мире
Британская авиакомпания временно приостановила полеты в столицу Египта - пока ограничение будет действовать семь дней. Как объяснили в British Airways, такое решение принято из предосторожности.
British Airways не будет летать в Каир в следующие семь дней - все рейсы компании отменены. Представитель компании объяснил такое решение мерами предосторожности, подчеркнув, что BA ведет постоянный мониторинг уровня безопасности в аэропортах, в которых выполняет рейсы.
Он также подчеркнул, что в компании "считают приоритетом безопасность пассажиров". При этом что именно подтолкнуло British Airways отменить рейсы в Каир, он не уточнил, передает РИА Новости.
Напомним, в ноябре 2015 года Россия прервала авиасообщение с Египтом. Это произошло после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа" - в катастрофе никто не выжил. ФСБ назвала произошедшее терактом. С 2018 года авиасообщение с Египтом возобновили, но чартерных рейсов пока нет.

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