Из предосторожности: British Airways отказалась от полетов в Каир

British Airways не будет летать в Каир в следующие семь дней - все рейсы компании отменены. Представитель компании объяснил такое решение мерами предосторожности, подчеркнув, что BA ведет постоянный мониторинг уровня безопасности в аэропортах, в которых выполняет рейсы.

Он также подчеркнул, что в компании "считают приоритетом безопасность пассажиров". При этом что именно подтолкнуло British Airways отменить рейсы в Каир, он не уточнил, передает РИА Новости.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия прервала авиасообщение с Египтом. Это произошло после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа" - в катастрофе никто не выжил. ФСБ назвала произошедшее терактом. С 2018 года авиасообщение с Египтом возобновили, но чартерных рейсов пока нет.