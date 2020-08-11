Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Главная / Политика

Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"

11 августа 2020, 00:40  •  61 • Политика
Глава правительства Михаил Мишустин может "подчистить" ряды в кабмине. На дверь, по оценкам Octagon.Media, могут указать трём чиновникам. Хотя не исключено, что кадровые перемены коснутся не только их.
Сразу три чиновника из правительства могут оказаться в отставке. Octagon.Media сообщает, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин может проредить ряды кабмина. Так, будущую отставку предрекают министрам экономического развития Максиму Решетникову и здравоохранения Михаилу Мурашко.
Кроме того, увольнение может коснуться главы Роспечати Михаила Сеславинского.
Отмечается, что у Мишустина в правительстве есть ряд задач, приоритетная из которых - расставить акценты в нацпроектах таким образом, чтобы не потратить значительную часть Фонда национального благосостояния. В зависимости от исполнения поставленной цели можно предположить, что первыми полетят кадры, отличившиеся низкой эффективностью при реализации нацпроектов, говорится в публикации.
Относительно кандидатуры на вылет Максима Решетникова, к нему накопились вопросы не только у премьера, но и у президента. Михаил Мурашко оказался в "чёрном списке" из-за недостаточной эффективности в работе по противодействию распространению коронавируса.
Что касается Сеславинского, то относительно причин по его возможному уходу ясности пока нет.
Впрочем, туманное будущее в правительстве не только у указанных чиновников. Octagon.Media допускает, что поста может лишиться и министр спорта Олег Матыцин.
Кроме того, по мнению экспертов, в кабмине есть министры, чьи проблемы носят скорее имиджевый характер, поскольку не всегда популярность того или иного руководителя связана с эффективностью его работы. В их числе министр труда Антон Котяков и даже министр финансов Антон Силуанов, говорится в материале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
10 августа 2020, 20:05
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Белоруссии очень скучно"
10 августа 2020, 21:00
Выявлена причина разногласий между Россией и Белоруссией
10 августа 2020, 20:05
"Диверсия против демократии": В США закончились санкции против России, Сатановский дал совет
10 августа 2020, 21:55
Работают не на нас: К недовольным русской вакциной нашлись претензии
10 августа 2020, 22:50
Что случилось сегодня: последние новости на 10 августа
10 августа 2020, 22:50
На соперницу Лукашенко готовилось покушение
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2020, 22:45
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнение Поддубного
07 августа 2020, 12:20
Лукашенко всё испортил. Сдал Ельцина и Зеленского вместо Путина
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
08 августа 2020, 12:10
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
06 августа 2020, 23:30
Киеву подсказали, куда послать новую делегацию по Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.