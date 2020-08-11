Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"

Сразу три чиновника из правительства могут оказаться в отставке. Octagon.Media сообщает, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин может проредить ряды кабмина. Так, будущую отставку предрекают министрам экономического развития Максиму Решетникову и здравоохранения Михаилу Мурашко.

Кроме того, увольнение может коснуться главы Роспечати Михаила Сеславинского.

Отмечается, что у Мишустина в правительстве есть ряд задач, приоритетная из которых - расставить акценты в нацпроектах таким образом, чтобы не потратить значительную часть Фонда национального благосостояния. В зависимости от исполнения поставленной цели можно предположить, что первыми полетят кадры, отличившиеся низкой эффективностью при реализации нацпроектов, говорится в публикации.

Относительно кандидатуры на вылет Максима Решетникова, к нему накопились вопросы не только у премьера, но и у президента. Михаил Мурашко оказался в "чёрном списке" из-за недостаточной эффективности в работе по противодействию распространению коронавируса.

Что касается Сеславинского, то относительно причин по его возможному уходу ясности пока нет.

Впрочем, туманное будущее в правительстве не только у указанных чиновников. Octagon.Media допускает, что поста может лишиться и министр спорта Олег Матыцин.

Кроме того, по мнению экспертов, в кабмине есть министры, чьи проблемы носят скорее имиджевый характер, поскольку не всегда популярность того или иного руководителя связана с эффективностью его работы. В их числе министр труда Антон Котяков и даже министр финансов Антон Силуанов, говорится в материале.