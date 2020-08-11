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Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
11 августа 2020, 00:40 • 61 • Политика
Глава правительства Михаил Мишустин может "подчистить" ряды в кабмине. На дверь, по оценкам Octagon.Media, могут указать трём чиновникам. Хотя не исключено, что кадровые перемены коснутся не только их.
Сразу три чиновника из правительства могут оказаться в отставке. Octagon.Media сообщает, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин может проредить ряды кабмина. Так, будущую отставку предрекают министрам экономического развития Максиму Решетникову и здравоохранения Михаилу Мурашко.
Кроме того, увольнение может коснуться главы Роспечати Михаила Сеславинского.
Отмечается, что у Мишустина в правительстве есть ряд задач, приоритетная из которых - расставить акценты в нацпроектах таким образом, чтобы не потратить значительную часть Фонда национального благосостояния. В зависимости от исполнения поставленной цели можно предположить, что первыми полетят кадры, отличившиеся низкой эффективностью при реализации нацпроектов, говорится в публикации.
Относительно кандидатуры на вылет Максима Решетникова, к нему накопились вопросы не только у премьера, но и у президента. Михаил Мурашко оказался в "чёрном списке" из-за недостаточной эффективности в работе по противодействию распространению коронавируса.
Что касается Сеславинского, то относительно причин по его возможному уходу ясности пока нет.
Впрочем, туманное будущее в правительстве не только у указанных чиновников. Octagon.Media допускает, что поста может лишиться и министр спорта Олег Матыцин.
Кроме того, по мнению экспертов, в кабмине есть министры, чьи проблемы носят скорее имиджевый характер, поскольку не всегда популярность того или иного руководителя связана с эффективностью его работы. В их числе министр труда Антон Котяков и даже министр финансов Антон Силуанов, говорится в материале.
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