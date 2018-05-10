Из правительства бегут министры-бизнесмены

Анализируя список вице-премьеров нового-старого правительства, озвученный Дмитрием Медведевым, можно уже сделать несколько выводов. Из прошлого состава тихо исчезли все фамилии высокопоставленных чиновников, чей личный годовой доход по налоговой декларации за 2017 год превышал один миллион долларов. Исчезли Игорь Шувалов, Александр Хлопонин, Аркадий Дворкович. Ушли они тихо, без скандалов. Значит, - это не их ушли, а они сами захотели уйти. Среди будущих министров не перечисляются и Денис Мантуров, и Михаил Абызов, и Александр Ткачев. А если они какое-то время еще и поработают, то скорее всего уйдут. Работать в новом правительстве будет скучно, а зарабатывать личные сверхдоходы будет не принято.

У Антона Силуанова, который будет теперь первым вице-премьером, к примеру, за прошлый год был доход 25 млн руб. Наверное, это и есть тот уровень, в пределах которого будет считаться приемлемо быть высокопоставленным членом правительства. Зарабатывай, но знай меру. Это будет теперь неписанным правилом этого нового кабинета. И вообще, из правительства ушли все, кто хоть сколько-то ранее работал в бизнесе (Хлопонин, Шувалов, Абызов). Остались одни чиновники, которые всю свою жизнь только и занимались тем, что работали в различных чиновничьих кабинетах, медленно пробиваясь снизу наверх.

А может так и надо? Работа чиновником, даже самого высокопоставленного, должна быть скучной, нудной и не привлекательной. Может именно тогда, быть чиновником в России станет не интересно, и все опять пойдут… в бизнес?