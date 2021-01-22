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Из посла в генералы: Путин назначил Бабича замглавой ФСВТС

22 января 2021, 01:10  •  62 • Политика
Путин назначил Михаила Бабича замглавой ФСВТС. Вместе с новым назначением экс-посол России получил и новое воинское звание - генерал-майор.
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил должность замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Вместе с должностью дипломат получил и новое воинское звание. Ранее Бабич служил в ВДВ и войсках КГБ. Указом главы государства он был повышен с полковника до генерал-майора.
Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству,
- гласит указ президента России.
Также президент увеличил с пяти до шести разрешённое количество заместителей директора ФСВТС.

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