Из посла в генералы: Путин назначил Бабича замглавой ФСВТС

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил должность замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Вместе с должностью дипломат получил и новое воинское звание. Ранее Бабич служил в ВДВ и войсках КГБ. Указом главы государства он был повышен с полковника до генерал-майора.

Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству,

- гласит указ президента России.

Также президент увеличил с пяти до шести разрешённое количество заместителей директора ФСВТС.