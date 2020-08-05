Из-под завалов в Бейруте продолжают спасать выживших: Их приветствуют аплодисментами

В Бейруте продолжаются поисковые мероприятия по спасению людей из-под завалов. Очевидцы запечатлели обнаружение одного из пострадавших на видео.

Ролик распространили ливанские телеканалы. Мужчину достали из-под руин обрушившегося здания и положили на носилки. Местные жители приветствовали его аплодисментами.

По данным столичного губернатора, после взрыва свои дома пришлось оставить порядка 300 тысячам граждан. Свыше 4 тысяч человек получили травмы, около 60 из них сейчас находятся в критическом состоянии. Скончалось в общей сложности больше 100 жителей.

Напомним, взрыв прогремел вечером 4 августа. Детонировало взрывчатое вещество, которое хранилось на складе, расположенном на побережье.

Премьер-министр республики Хасан Диаб накануне в телеобращении к ливанцам пообещал разобраться в случившемся и наказать лиц, ответственных за хранение опасных веществ в городе, которые содержались там с 2014 года.