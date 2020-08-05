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Из-под завалов в Бейруте продолжают спасать выживших: Их приветствуют аплодисментами

05 августа 2020, 22:45  •  104 • В мире
Из-под завалов в Бейруте продолжают спасать выживших. Их приветствуют аплодисментами. Очевидцы запечатлели обнаружение одного из пострадавших на видео. В общей сложности свыше 4 тысяч человек получили травмы, скончалось больше 100 жителей.
В Бейруте продолжаются поисковые мероприятия по спасению людей из-под завалов. Очевидцы запечатлели обнаружение одного из пострадавших на видео.
Ролик распространили ливанские телеканалы. Мужчину достали из-под руин обрушившегося здания и положили на носилки. Местные жители приветствовали его аплодисментами.
По данным столичного губернатора, после взрыва свои дома пришлось оставить порядка 300 тысячам граждан. Свыше 4 тысяч человек получили травмы, около 60 из них сейчас находятся в критическом состоянии. Скончалось в общей сложности больше 100 жителей.
Напомним, взрыв прогремел вечером 4 августа. Детонировало взрывчатое вещество, которое хранилось на складе, расположенном на побережье.
Премьер-министр республики Хасан Диаб накануне в телеобращении к ливанцам пообещал разобраться в случившемся и наказать лиц, ответственных за хранение опасных веществ в городе, которые содержались там с 2014 года.

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