«Из-под завалов спасли четырёх человек»: что известно о взрыве в жилом доме в Набережных Челнах

В Набережных Челнах в Татарстане произошёл взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей. В МЧС сообщили об эвакуации из здания 32 человек, четверо были спасены из-под завалов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В Набережных Челнах в понедельник, 25 октября, произошёл взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей.

По данным МЧС, инцидент произошёл в панельном многоквартирном доме по адресу ул. Татарстан 25/18.

Причиной произошедшего, по предварительным данным ведомства, стал взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвёртом этаже.

«Пожарно-спасательные подразделения на месте. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

После взрыва в МЧС также сообщили об эвакуации из здания 32 человек. В ведомстве добавили, что под завалами могут находиться люди. МЧС привело в готовность аэромобильные группировки, к месту ЧП были направлены кинологические расчёты ведомства. Сотрудники полиции оцепили территорию около дома. Около завалов работают бригады скорой помощи, а также бригады медицины катастроф.

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту взрыва. В результате проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования, уточнили в надзорном ведомстве. На место происшествия выехал и.о. прокурора города Айдар Галиев. Также к месту ЧП направились премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр здравоохранения республики Марат Садыков.

По словам мэра города Наиля Магдеева, взрывом оказались разрушены шесть квартир на двух последних этажах.

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Как сообщили в Минздраве Татарстана, из-под завалов извлекли четырёх людей: ребёнка 2010 года рождения — его состояние оценивается как среднетяжёлое, его брата 2004 года рождения, мужчину 1951 года рождения в стабильно тяжёлом состоянии с множественными травмами, и девушку 1999 года рождения, также в стабильно тяжёлом состоянии.

«Трое пострадавших, доставленные в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, находятся в реанимации. Медики больницы скорой помощи проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации состояния пострадавших», — отметили в ведомстве.

Информацию о спасении нескольких человек подтвердили в МЧС.

«В результате обрушения разрушены шесть квартир, всего в этих квартирах проживали 14 человек. Из-под завалов пожарные и спасатели спасли 4 человек, в том числе 2 ребёнка. Поисково-спасательные работы продолжаются», — заявили в ведомстве.

В экстренных службах уточнили, что под завалами никого нет, по предварительной информации, больше нет, тем не менее спасатели проводят их разбор и осмотр, на месте также работают кинологи.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о произошедшем.

Вместе с тем источник в экстренных службах заявил, что спровоцировать трагедию мог страдающий алкоголизмом жилец дома.

«По предварительным данным, в квартире жилого дома, где произошёл взрыв, проживал страдающий алкоголизмом мужчина. Он мог спровоцировать утечку газа», — заявил собеседник ТАСС.

Также источник агентства рассказал, что в результате взрыва осколки от разбитых окон и бетонные конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров и повредили припаркованные возле дома машины.

На фоне произошедшего МЧС открыло телефон горячей линии: обратиться за информацией можно по номеру (843) 288-45-63.

В свою очередь в пресс-службе мэрии города ТАСС сообщили, что жильцы трёх подъездов дома будут временно размещены в гостинице.

«Расселяем жильцов в гостиницу, автобусы для перевозки на месте», — сообщили там.

Мэр Наиль Магдеев уточнил, что решение о расселении прилегающих подъездов будет принято после появления «ясности в части технического обследования».

По данным МЧС, в гостинице города развернут пункт временного размещения вместимостью 400 человек.

В министерстве уточнили, что власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за взрыва в доме.

«Проведено выездное заседание КЧС и ОПБ города Набережных Челнов, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера, и установлен местный уровень», — сказали в ведомстве.