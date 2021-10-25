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«Из-под завалов спасли четырёх человек»: что известно о взрыве в жилом доме в Набережных Челнах
25 октября 2021, 22:15 • 91 • В России
В Набережных Челнах в Татарстане произошёл взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей. В МЧС сообщили об эвакуации из здания 32 человек, четверо были спасены из-под завалов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
РИА Новости © Пресс-служба МЧС РФ
В Набережных Челнах в понедельник, 25 октября, произошёл взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей.
По данным МЧС, инцидент произошёл в панельном многоквартирном доме по адресу ул. Татарстан 25/18.
«Пожарно-спасательные подразделения на месте. Повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами», — говорится в сообщении министерства в Telegram.
После взрыва в МЧС также сообщили об эвакуации из здания 32 человек. В ведомстве добавили, что под завалами могут находиться люди. МЧС привело в готовность аэромобильные группировки, к месту ЧП были направлены кинологические расчёты ведомства. Сотрудники полиции оцепили территорию около дома. Около завалов работают бригады скорой помощи, а также бригады медицины катастроф.
Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту взрыва. В результате проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования, уточнили в надзорном ведомстве. На место происшествия выехал и.о. прокурора города Айдар Галиев. Также к месту ЧП направились премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр здравоохранения республики Марат Садыков.
По словам мэра города Наиля Магдеева, взрывом оказались разрушены шесть квартир на двух последних этажах.Также на russian.rt.com В жилом доме в Набережных Челнах произошёл взрыв
Как сообщили в Минздраве Татарстана, из-под завалов извлекли четырёх людей: ребёнка 2010 года рождения — его состояние оценивается как среднетяжёлое, его брата 2004 года рождения, мужчину 1951 года рождения в стабильно тяжёлом состоянии с множественными травмами, и девушку 1999 года рождения, также в стабильно тяжёлом состоянии.
«Трое пострадавших, доставленные в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, находятся в реанимации. Медики больницы скорой помощи проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации состояния пострадавших», — отметили в ведомстве.
Информацию о спасении нескольких человек подтвердили в МЧС.
«В результате обрушения разрушены шесть квартир, всего в этих квартирах проживали 14 человек. Из-под завалов пожарные и спасатели спасли 4 человек, в том числе 2 ребёнка. Поисково-спасательные работы продолжаются», — заявили в ведомстве.
В экстренных службах уточнили, что под завалами никого нет, по предварительной информации, больше нет, тем не менее спасатели проводят их разбор и осмотр, на месте также работают кинологи.
«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о произошедшем.
Вместе с тем источник в экстренных службах заявил, что спровоцировать трагедию мог страдающий алкоголизмом жилец дома.
«По предварительным данным, в квартире жилого дома, где произошёл взрыв, проживал страдающий алкоголизмом мужчина. Он мог спровоцировать утечку газа», — заявил собеседник ТАСС.
Также источник агентства рассказал, что в результате взрыва осколки от разбитых окон и бетонные конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров и повредили припаркованные возле дома машины.
На фоне произошедшего МЧС открыло телефон горячей линии: обратиться за информацией можно по номеру (843) 288-45-63.
В свою очередь в пресс-службе мэрии города ТАСС сообщили, что жильцы трёх подъездов дома будут временно размещены в гостинице.
«Расселяем жильцов в гостиницу, автобусы для перевозки на месте», — сообщили там.
Мэр Наиль Магдеев уточнил, что решение о расселении прилегающих подъездов будет принято после появления «ясности в части технического обследования».
По данным МЧС, в гостинице города развернут пункт временного размещения вместимостью 400 человек.
В министерстве уточнили, что власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за взрыва в доме.
«Проведено выездное заседание КЧС и ОПБ города Набережных Челнов, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера, и установлен местный уровень», — сказали в ведомстве.
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