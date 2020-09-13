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Из-под капота - столб дыма: Аналог русского Aurus вспыхнул на дороге в Китае

13 сентября 2020, 04:25  •  84 • В мире
Аналог русского Aurus вспыхнул на дороге в Китае. Эта машина - Hongqi H9 - пользуется популярностью среди представителей власти страны. Как можно увидеть на фото, из-под капота авто повалил дым.
В КНР прямо во время движения по дороге вспыхнул автомобиль премиум-класса Hongqi H9 местного производства.
Кадры с места событий опубликовал Twitter-канал AutoChina24. Информации о причинах возникновения технических неполадок пока не поступало.
Бензиновый седан #Hongqi H9 за 3,5-6 млн рублей неожиданно загорелся на дороге в одном из китайских мегаполисов. Причины пока неизвестны. Компания инцидент не комментирует. Источник: https://t.co/RXuUn3azGv pic.twitter.com/844Q2SqOrw
- AutoChina24 (@AutoChina24) September 10, 2020
На фото можно заметить, как водитель пытается устранить возгорание с помощью огнетушителя. Подчёркивается, что машина укомплектована бензиновым двигателем.
Китайский концерн Hongqi производит автомобили, которые пользуются популярностью среди представителей власти страны. Компания является частью госкорпорации FAW. Модель H9 является наиболее дорогой в линейке Hongqi. Она была представлена в начале текущего года.
По сути Hongqi - это аналог российского люксового бренда автомобилей Aurus. Последний на сегодняшний день представлен седаном и лимузином Senat.

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