Из-под капота - столб дыма: Аналог русского Aurus вспыхнул на дороге в Китае

В КНР прямо во время движения по дороге вспыхнул автомобиль премиум-класса Hongqi H9 местного производства.

Кадры с места событий опубликовал Twitter-канал AutoChina24. Информации о причинах возникновения технических неполадок пока не поступало.

Бензиновый седан #Hongqi H9 за 3,5-6 млн рублей неожиданно загорелся на дороге в одном из китайских мегаполисов. Причины пока неизвестны. Компания инцидент не комментирует. Источник: https://t.co/RXuUn3azGv pic.twitter.com/844Q2SqOrw - AutoChina24 (@AutoChina24) September 10, 2020

На фото можно заметить, как водитель пытается устранить возгорание с помощью огнетушителя. Подчёркивается, что машина укомплектована бензиновым двигателем.

Китайский концерн Hongqi производит автомобили, которые пользуются популярностью среди представителей власти страны. Компания является частью госкорпорации FAW. Модель H9 является наиболее дорогой в линейке Hongqi. Она была представлена в начале текущего года.

По сути Hongqi - это аналог российского люксового бренда автомобилей Aurus. Последний на сегодняшний день представлен седаном и лимузином Senat.