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Из-под ареста в самоизоляцию: Задержанная по запросу США Красилова вернулась в Россию
19 мая 2020, 19:55 • 31 • В мире
Задержанная по запросу США Олеся Красилова вернулась в Россию. В Испании она находилась под арестом, а дома её поместили в самоизоляцию.
Гражданка России Олеся Красилова вернулась из Испании в Россию. Об этом пишет РИА ФАН.
В феврале 2020 года сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" была задержана по запросу американских властей во время рабочей командировки в Испании. Под арестом она провела два месяца, но в итоге её отпустили в России.
По версии американцев, работая в посольстве США, Красилова передавала биометрические данные третьим лицам. Однако испанцы так и не передали в срок состав обвинения и материалы дела.
Как заявил вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов, на ситуацию повлияли также активность дипломатов и правозащитников и сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в Испании.
Два дня назад гражданка вернулась в Россию и была помещена на самоизоляцию. Впрочем, притязания со стороны Соединённых Штатов не были сняты, поэтому Ионов призывает добиваться прекращения преследования.
"Для этого семье Красиловой придётся нанять защитника, который представит её интересы в американском суде и начнёт консультации по прекращению преследования. Думаю, США должны прислушаться к стороне защиты и вынести справедливое решение", - считает он.
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