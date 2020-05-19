Из-под ареста в самоизоляцию: Задержанная по запросу США Красилова вернулась в Россию

Гражданка России Олеся Красилова вернулась из Испании в Россию. Об этом пишет РИА ФАН.

В феврале 2020 года сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" была задержана по запросу американских властей во время рабочей командировки в Испании. Под арестом она провела два месяца, но в итоге её отпустили в России.

По версии американцев, работая в посольстве США, Красилова передавала биометрические данные третьим лицам. Однако испанцы так и не передали в срок состав обвинения и материалы дела.

Как заявил вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов, на ситуацию повлияли также активность дипломатов и правозащитников и сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в Испании.

Два дня назад гражданка вернулась в Россию и была помещена на самоизоляцию. Впрочем, притязания со стороны Соединённых Штатов не были сняты, поэтому Ионов призывает добиваться прекращения преследования.

"Для этого семье Красиловой придётся нанять защитника, который представит её интересы в американском суде и начнёт консультации по прекращению преследования. Думаю, США должны прислушаться к стороне защиты и вынести справедливое решение", - считает он.