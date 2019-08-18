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Из отпуска под нож хирурга: Главу ЕК экстренно готовят к операции
18 августа 2019, 02:24 • 80 • В мире
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск и попал прямиком под нож хирурга. Как сообщается на сайте ЕК, Юнкера сейчас экстренно готовят к операции - удалению желчного пузыря.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее отправился в отпуск в Австрию. Однако внезапно прервал его и отправился в Люксембург. Прямо под нож хирурга.
"Он был доставлен обратно в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря)", - отмечается в официальном сообщении на сайте ЕК.
Больше подробностей никаких не указывается. Однако, если судить по тому, как быстро все случилось, и тем более что из-за экстренной операции главе ЕК пришлось даже отпуск прервать, ситуация весьма серьезна.
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