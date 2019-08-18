Из отпуска под нож хирурга: Главу ЕК экстренно готовят к операции

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее отправился в отпуск в Австрию. Однако внезапно прервал его и отправился в Люксембург. Прямо под нож хирурга.

"Он был доставлен обратно в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря)", - отмечается в официальном сообщении на сайте ЕК.

Больше подробностей никаких не указывается. Однако, если судить по тому, как быстро все случилось, и тем более что из-за экстренной операции главе ЕК пришлось даже отпуск прервать, ситуация весьма серьезна.