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Из Омска немцы вытащили своего агента? "Посмотрите, какие врачи прилетели за Навальным"

24 августа 2020, 09:35  •  311 • В мире
В немецкой блогосфере кипит негодование по поводу того, что российского оппозиционера привезли на лечение в Берлин. Граждане недоумевают, почему Навальному была оказана такая честь со стороны ФРГ. По мнению руководителя Европейского информационного центра по правам человека в Австрии Гарри Мурея, немцы попросту привезли из Омска "своего агента". "Посмотрите, какие врачи прилетели за Навальным", - указывает он.
Простые немцы возмущаются тем, что гражданина России Алексея Навального спецбортом доставляют на лечение в одну из лучших клиник Германии. В соцсетях они указывают, что в "великой Германии" простые жители годами вынуждены ждать оказания медуслуг, а тут Навального вывозят спецбортом из далёкого российского городка. Люди также задаются вопросом, кто же будет оплачивать дорогостоящее лечение оппозиционера.
По словам руководителя Европейского информационного центра по правам человека (Австрия) Гарри Мурея, не исключено, что немцы, которые так быстро рванули за Навальным, попросту вытащили из России "своего агента".
Он указал на косвенные признаки, подтверждающие его теорию. Так, следует присмотреться, кто же прибыл за Навальным в Омск.
"Это не простые врачи, достаточно взглянуть на их внешний вид, - заметил он и пояснил: - Это двухметровые шкафы спортивного телосложения. Это врачи Министерства обороны Германии и её спецслужб, люди, работающие под прикрытием".
К тому же нельзя не отметить, что в Германии десятки тысяч не дожидаются оказания медпомощи.
Кроме того, напомнил Мурей, чиновники ФРГ, которые случайно воспользовались госмашинами, впоследствии из собственного кармана платили громадные деньги, публично извиняясь.
"А здесь - тишина. Здесь какие-то частные фонды финансируют лечение Навального, а забирает его спецборт бундесвера. То есть это уже деньги немецких налогоплательщиков. Ни Красный Крест, ни "Врачи без границ" не участвуют в этом балагане. Налицо спецоперация Германии по вытаскиванию своего агента. Весь вопрос - зачем? Поживём - увидим", - прокомментировал Мурей EADaily.
Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолёте Томск - Москва, после чего борт совершил вынужденную посадку в Омске. Затем оппозиционера самолётом доставили в берлинскую клинику.
По последней информации, блогер продолжает находиться в коме.

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