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Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря

17 июня 2021, 06:15  •  55 • Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак едва дозвонился в Белый дом, но переговорить с тем, с кем планировалось, не вышло. В результате пришлось выкручиваться.
Ермак намеревался побеседовать с помощником американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Он дозвонился в Белый дом 14 июня, но разговор не состоялся.
Портал ZN.ua со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Белом доме с Салливаном соединять главу офиса Зеленского отказались. Но если вопрос настолько срочный, то ответить может какой-либо сотрудник пониже рангом. Для диалога была предложена Аманда Слоат - старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме.
В статье указано, что Андрей Ермак принял решение отказаться от разговора с американской чиновницей. Он перевёл звонок на своего заместителя. Источники отмечают, что в Белом доме были неприятно удивлены этим фактом.
Подобная история ранее случилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он попытался связаться с коллегой из России, но в МИД с Сергеем Лавровым его не соединили. "РИА Новости", сославшись на источник, информировало, что тогда Лаврова просто не было в Москве. Кроме того, Кулеба не собирался обсуждать отношения между Украиной и Россией. Его интересовал вопрос, ответ на который могла дать контактная группа по урегулированию в Донбассе.

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