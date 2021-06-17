Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак едва дозвонился в Белый дом, но переговорить с тем, с кем планировалось, не вышло. В результате пришлось выкручиваться.

Ермак намеревался побеседовать с помощником американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Он дозвонился в Белый дом 14 июня, но разговор не состоялся.

Портал ZN.ua со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Белом доме с Салливаном соединять главу офиса Зеленского отказались. Но если вопрос настолько срочный, то ответить может какой-либо сотрудник пониже рангом. Для диалога была предложена Аманда Слоат - старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме.

В статье указано, что Андрей Ермак принял решение отказаться от разговора с американской чиновницей. Он перевёл звонок на своего заместителя. Источники отмечают, что в Белом доме были неприятно удивлены этим фактом.

Подобная история ранее случилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он попытался связаться с коллегой из России, но в МИД с Сергеем Лавровым его не соединили. "РИА Новости", сославшись на источник, информировало, что тогда Лаврова просто не было в Москве. Кроме того, Кулеба не собирался обсуждать отношения между Украиной и Россией. Его интересовал вопрос, ответ на который могла дать контактная группа по урегулированию в Донбассе.