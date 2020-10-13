Из одесской гимназии уволили учительницу за языковой буллинг





В одесской гимназии №4 на уроке рисования между преподавателем, ведущей урок на русском языке, и ученицей, отвечающей ей на украинском языке, произошел инцидент, в результате которого педагога выгнали из школы.Об этом сообщают одесские СМИ.Согласно обнародованной аудиозапись, преподавателю не понравилось, каким тоном девочка ответила ей на вопрос, общается ли она дома тоже на украинском.«Видите, что у нас творится? Она на украинском языке говорит, это получается, что она сверху, а мы — снизу. Она выше нас, понимаете? Так получается? Пришла без ничего, альбом не принесла, рисунки не принесла, а права качает. Она мовой прикрываться тут будет», — сказала учительница.Девочка расплакалась, после чего учитель попыталась ее успокоить., — возмутился в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.Он добавил, что согласно закону, язык учебного процесса в Украине — украинский, а подобные учителя не имеют права работать в школе.Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook сообщила, что директор гимназии приняла решение об увольнении учителя по ст. 41, п.3 «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы»., — написала Буйневич.Директор департамента принесла извинения от всех педагогов родителям и ребенку.«А вы не задумались, почему велась запись, и как до этого дня вела себя эта девочка? Скорее всего, она давно выбешивала учителя! И каким тоном было сказано!!! Это вообще не уважение к учителю, в наше время ещё бы от родителей дома получила людей бы эта девочка, а сейчас таким невоспитанным детям в задницу все дуют! Вы думаете, они вам спасибо скажут? Вряд ли!»«Государство противопоставляет людей. Делит регионы на "правильные и не правильные". Результат предсказуем. На государственном уровне нужно прекратить этот титульный язык. И разрешить регионам решать язык общения и обучения», — комментируют произошедшее пользователи соцсети.Другая половина интернет-пользователей ратует за украинский и считает, что с педагогом поступили правильно.