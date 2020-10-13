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Из одесской гимназии уволили учительницу за языковой буллинг

13 октября 2020, 15:55  •  10 • Украина

В одесской гимназии №4 на уроке рисования между преподавателем, ведущей урок на русском языке, и ученицей, отвечающей ей на украинском языке, произошел инцидент, в результате которого педагога выгнали из школы.

Об этом сообщают одесские СМИ.

Согласно обнародованной аудиозапись, преподавателю не понравилось, каким тоном девочка ответила ей на вопрос, общается ли она дома тоже на украинском.

«Видите, что у нас творится? Она на украинском языке говорит, это получается, что она сверху, а мы — снизу. Она выше нас, понимаете? Так получается? Пришла без ничего, альбом не принесла, рисунки не принесла, а права качает. Она мовой прикрываться тут будет», — сказала учительница.

Девочка расплакалась, после чего учитель попыталась ее успокоить.

«Ужасный инцидент, который произошел в гимназии №4 города Одесса, где учительница позволила себе недопустимое поведение с ребенком из-за украинского языка – это ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять и какой нуждается в государственной защите в Украине», — возмутился в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он добавил, что согласно закону, язык учебного процесса в Украине — украинский, а подобные учителя не имеют права работать в школе.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook сообщила, что директор гимназии приняла решение об увольнении учителя по ст. 41, п.3 «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

«Поведение учителя, по моему мнению, безусловно несовместимо с деятельностью в учебном заведении», — написала Буйневич.

Директор департамента принесла извинения от всех педагогов родителям и ребенку.

«А вы не задумались, почему велась запись, и как до этого дня вела себя эта девочка? Скорее всего, она давно выбешивала учителя! И каким тоном было сказано!!! Это вообще не уважение к учителю, в наше время ещё бы от родителей дома получила людей бы эта девочка, а сейчас таким невоспитанным детям в задницу все дуют! Вы думаете, они вам спасибо скажут? Вряд ли!»

«Государство противопоставляет людей. Делит регионы на "правильные и не правильные". Результат предсказуем. На государственном уровне нужно прекратить этот титульный язык. И разрешить регионам решать язык общения и обучения», — комментируют произошедшее пользователи соцсети.

Другая половина интернет-пользователей ратует за украинский и считает, что с педагогом поступили правильно.


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