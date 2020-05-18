Из одесского правосека Стерненко лепят нового лидера майдана

Сегодня в 9 утра патриоты и «соросята» придут под стены Генпрокуратуры защищать убийцу-правосека Сергея Стерненко. Сам он всерьёз опасается, что ему вручат подозрение об умышленном убийстве, поэтому и приводит группу поддержки.Побратимы выйдут на протест под предвыборным лозунгом Зеленского «Я - ваш приговор» переиначив его под свои цели.«Мы выходим не просто в поддержку Сергея. Мы выходим за право на самозащиту. На месте Стерненко может оказаться любой, кто не захочет отдать свою жизнь и здоровье титушкам. Это абсурд судить за то, что человек не дал себя убить», - говорится в анонсе митинга. Главное требование соратников бывшего лидера одесских правосеков: закрыть дело против Сергея Стерненко по части 5 статьи 36 УК о необходимой обороне.«От присутствия каждого из нас сейчас зависит не просто судьба украинского активиста, но и общее право граждан защищать свою жизнь», - пишут организаторы протеста в соцсетях.Самое парадоксальное, что их поддержал экс-заместитель генерального прокурора Украины, бывший член БПП Виктор Чумак. Похоже, что бывший военный прокурор боится расследования этого дела больше, чем сам Стерненко. Не исключено, что прижатый к стенке радикал раскроет имена вышестоящих заказчиков и покровителей его преступлений. А они всерьез опасаются за свою свободу и не желают повышенного внимания правоохранителей. Но это что касается майданной власти.А вот соросята видят в Стерненко возможного лидера нового переворота, который позволит им вернуться во власть и грабить Украину. Именно поэтому в акции под ГПУ примет участие недавно уволенный глава таможни, ставленник соросят Максим Нефедов.Правда, источники в Офисе президента отмечают, что соросята держатся за Стерненко как одного из будущих лидеров уличного протеста против донбасского кейса и особого статуса региона. Сейчас зе-команда активизировала работу на этом направлении, что сильно раздражает партию войны.«Одесскому подозреваемому в убийстве отведена роль основного функционера, связного с радикальными и фанатскими группировками, которые должны выступить против инициатив Зеленского - Ермака и организовать акции прямого действия с захватом административных зданий. Акция планируется на 24 мая 2020 года. И в соцсетях уже проводится запись «добровольцев-антикапитулянтов», - пишет ТГ-канал «Резидент».В общем, сегодня возле Генпрокуратуры пройдет генеральная репетиция активистов, готовых протестовать против планов власти относительно Донбасса. Если же Стерененко не справится с функцией организатора протеста, то его арестуют или уберут – как активиста Майдана, националиста Сашка Белого.