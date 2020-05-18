|
Из одесского правосека Стерненко лепят нового лидера майдана
18 мая 2020, 17:55 • 104 • Украина
Сегодня в 9 утра патриоты и «соросята» придут под стены Генпрокуратуры защищать убийцу-правосека Сергея Стерненко. Сам он всерьёз опасается, что ему вручат подозрение об умышленном убийстве, поэтому и приводит группу поддержки.
Побратимы выйдут на протест под предвыборным лозунгом Зеленского «Я - ваш приговор» переиначив его под свои цели.
«Мы выходим не просто в поддержку Сергея. Мы выходим за право на самозащиту. На месте Стерненко может оказаться любой, кто не захочет отдать свою жизнь и здоровье титушкам. Это абсурд судить за то, что человек не дал себя убить», - говорится в анонсе митинга. Главное требование соратников бывшего лидера одесских правосеков: закрыть дело против Сергея Стерненко по части 5 статьи 36 УК о необходимой обороне.
«От присутствия каждого из нас сейчас зависит не просто судьба украинского активиста, но и общее право граждан защищать свою жизнь», - пишут организаторы протеста в соцсетях.
Самое парадоксальное, что их поддержал экс-заместитель генерального прокурора Украины, бывший член БПП Виктор Чумак. Похоже, что бывший военный прокурор боится расследования этого дела больше, чем сам Стерненко. Не исключено, что прижатый к стенке радикал раскроет имена вышестоящих заказчиков и покровителей его преступлений. А они всерьез опасаются за свою свободу и не желают повышенного внимания правоохранителей. Но это что касается майданной власти.
А вот соросята видят в Стерненко возможного лидера нового переворота, который позволит им вернуться во власть и грабить Украину. Именно поэтому в акции под ГПУ примет участие недавно уволенный глава таможни, ставленник соросят Максим Нефедов.
Правда, источники в Офисе президента отмечают, что соросята держатся за Стерненко как одного из будущих лидеров уличного протеста против донбасского кейса и особого статуса региона. Сейчас зе-команда активизировала работу на этом направлении, что сильно раздражает партию войны.
«Одесскому подозреваемому в убийстве отведена роль основного функционера, связного с радикальными и фанатскими группировками, которые должны выступить против инициатив Зеленского - Ермака и организовать акции прямого действия с захватом административных зданий. Акция планируется на 24 мая 2020 года. И в соцсетях уже проводится запись «добровольцев-антикапитулянтов», - пишет ТГ-канал «Резидент».
В общем, сегодня возле Генпрокуратуры пройдет генеральная репетиция активистов, готовых протестовать против планов власти относительно Донбасса. Если же Стерененко не справится с функцией организатора протеста, то его арестуют или уберут – как активиста Майдана, националиста Сашка Белого.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 мая 2020, 01:55
|
14 мая 2020, 17:55
|
12 мая 2020, 03:55
|
15 мая 2020, 05:55
|
12 мая 2020, 08:55
|
14 мая 2020, 01:55
|
17 мая 2020, 02:55