Из Нотр-Дама предлагают сделать "умный дом"

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures продемонстрировало проект реставрации собора Нотр-Дама.

Проект носит название Palingenesis, что в переводе с греческого означает "возрождение". Как говорят авторы, после данных работ собор станет "зданием с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет", по типу "умного дома".

По проекту крыша и шпиль должны быть сделаны из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло.

Шпиль хотят украсить медным петухом, который и раньше венчал собор и уцелел после пожара.

На крыше предлагают разбить сад и огород и собирать с него до 21 тонны овощей и фруктов за сезон, после чего раздавать нуждающимся.

Собор Парижской Богоматери был сильно разрушен 15 апреля 2019 года.