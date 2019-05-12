Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Делягин снова поделился "деревянным" анекдотом про нерадивых чиновнико...
Соловьев уличил в двойных стандартах тех, кто обвиняет Путина в растрате время н...
«Бессмертный полк 2019» в Молдавии: самый массовый за пределами РФ
В Швеции нашли "доказательства", что Путин — самый богатый человек на ...
Главная / В мире

Из Нотр-Дама предлагают сделать "умный дом"

12 мая 2019, 10:54  •  82 • В мире
После пожара множество архитекторов передают свои планы восстановления Нотр-Дама. По одному из таких проектов предлагается сделать из него энергоресурсное и энергосберегающее здание по типу "умного дома".
Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures продемонстрировало проект реставрации собора Нотр-Дама.
Проект носит название Palingenesis, что в переводе с греческого означает "возрождение". Как говорят авторы, после данных работ собор станет "зданием с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет", по типу "умного дома".
По проекту крыша и шпиль должны быть сделаны из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло.
Шпиль хотят украсить медным петухом, который и раньше венчал собор и уцелел после пожара.
На крыше предлагают разбить сад и огород и собирать с него до 21 тонны овощей и фруктов за сезон, после чего раздавать нуждающимся.
Собор Парижской Богоматери был сильно разрушен 15 апреля 2019 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
11 мая 2019, 21:54
Еще не посчитали, но точно "сотни миллионов долларов": Лукашенко заявил, что Россия не откажется от выставленного ей счета за "грязную нефть"
12 мая 2019, 01:09
"Трамп не знает, что делать с "проектом Украина": Политолог - о том, почему у президента США не будет "тёплых отношений" с Киевом
12 мая 2019, 01:09
Боевики напали на отель в Пакистане и заняли первый этаж здания
11 мая 2019, 21:54
Вэсэушники отказались выполнять приказ командира и убили его
11 мая 2019, 18:39
Имя первенца Меган Маркл и принца Гарри заинтриговало Сеть: Кличка кота или герой комиксов?
11 мая 2019, 15:09
Тотальная тарификация: Трамп распорядился повысить пошлины почти на все товары из Китая
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2019, 00:24
Новое правительство Эстонии рассыпается на глазах
11 мая 2019, 02:24
"Все, кто присутствовал на встрече, переглянулись": Захарова о "резких высказываниях" Лаврова
09 мая 2019, 17:54
"Это в смысле устроить геноцид ветеранов и "колорадов"? У Зеленского потребовали объяснений из-за "Дня благодарения" 9 мая
07 мая 2019, 17:09
"Надо защищать русских на Украине": В бундестаге озвучили четкий план по снятию санкций с России
05 мая 2019, 13:09
"Глумиться над людьми не позволим": Украинские политики объясняют недовольство датой инаугурации Зеленского
07 мая 2019, 20:09
Искусственный вброс: видео с «диспетчерами» из Шереметьева размещали украинские блогеры и сторонники Навального
10 мая 2019, 13:09
В Раде выступили против инаугурации Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.