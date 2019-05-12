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Из Нотр-Дама предлагают сделать "умный дом"
12 мая 2019, 10:54 • 82 • В мире
После пожара множество архитекторов передают свои планы восстановления Нотр-Дама. По одному из таких проектов предлагается сделать из него энергоресурсное и энергосберегающее здание по типу "умного дома".
Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures продемонстрировало проект реставрации собора Нотр-Дама.
Проект носит название Palingenesis, что в переводе с греческого означает "возрождение". Как говорят авторы, после данных работ собор станет "зданием с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет", по типу "умного дома".
По проекту крыша и шпиль должны быть сделаны из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло.
Шпиль хотят украсить медным петухом, который и раньше венчал собор и уцелел после пожара.
На крыше предлагают разбить сад и огород и собирать с него до 21 тонны овощей и фруктов за сезон, после чего раздавать нуждающимся.
Собор Парижской Богоматери был сильно разрушен 15 апреля 2019 года.
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