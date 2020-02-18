Слова немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о заслугах советского народа при освобождении Германии и Европы от фашизма расценили как проявление «гражданской смелости».

В России назвали «гражданской смелостью» слова немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который в рамках проекта #ПочтаПобеды выразил благодарность советским гражданам за вклад в освобождение Германии и Европы в целом от Гитлера и его режима. Соответствующую оценку позиции фон Фихтенберга дал российский писатель Захар Прилепин, о чём написал RT и многие другие федеральные СМИ.

Ажиотаж вокруг письма этого немца проходит на фоне истерии, развёрнутой мейнстримными европейскими СМИ и одиозными политиками из прибалтийских и восточно-европейских стран по поводу роли Советского Союза в освобождении континента от фашизма. То есть это выглядит как попытка ухватиться и максимально растиражировать редкий позитив, исходящий из Европы в отношении советской армии и людей.

Однако немцам в принципе не свойственно приуменьшать заслуги советского народа в освобождении их от Гитлера - это прерогатива карманных политиков, но никак не обычных людей. Сдержанную реплику благодарности советскому народу за победу над нацизмом, написанную Вольфом фон Фихтенбергом, в России пафосно назвали проявлением «гражданской смелости». Другими словами, «смелость» немецкого автора сопоставили с той смелостью, которую проявляли в своё время граждане тех же оккупированных стран, отдавшие жизнь за свободу от фашизма.

В этом случае действия RT и других средств массовой информации, которые используются в пропагандистских целях, в некоторой степени дезавуируют те редкие позитивные отклики Запада о России, которые приходится встречать в современном медиаполе. Если же ряд российских изданий заинтересовались этой новостью не случайно, то это позволяет сделать ужасный вывод. Судя по всему, отечественной прессе недостаточно внешнего позитива – налицо острая необходимость в том, чтобы импортировать и активно продвигать в обществе те редкие крупицы признания РФ за рубежом, которые удается зафиксировать.

Напомним, ранее власти Польши заявили о том, что СССР в равной степени с Германией виновен в начале Второй мировой войны. В начале января польский сейм принял соответствующую резолюцию. Позднее эта мысль получила поддержку со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин негативно оценил резолюцию Европарламента о Второй мировой войне и соответствующие отраженной в ее тексте заявления западных политиков, назвав документ беспардонной ложью. Он указал на важность противопоставить факты тому «наглому вранью и попытками переиначить историю», которые вынуждены наблюдать в настоящее время россияне.

В связи с этим Путин заявил о намерении властей РФ продолжить публиковать архивные материалы о событиях Великой Отечественной войны. Президент также пообещал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне. По мнению главы государства, их обнародование позволит России «заткнуть поганый рот» зарубежных политических деятелей, которые разыгрывают негативный хайп лишь для того, чтобы достичь сиюминутные политические цели. В противовес фальсификации истории Россия предоставит правдивую фундаментальную информацию о Второй мировой. Также Путин весьма резко высказался о после Польши в Германии Юзефе Липски, который занимал этот пост до Второй мировой войны и обещал установить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. Российский лидер назвал его «антисемитской свиньей», осудив готовность поляка установить памятник за издевательства над еврейским народом.

Судя по всему, коммуникации России с другими государствами переживают непростые времена. Хотя Владимир Путин вполне успешно общается с другими лидерами, а россияне также весьма легко контактируют с народами других стран, между отечественными и зарубежными политиками разных уровней регулярно приходится наблюдать непонимание и обиды, которые не позволяют выстраивать конструктивный диалог.