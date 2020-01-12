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Из министров культуры в султаны: СМИ сообщили об избрании нового главы Омана

12 января 2020, 13:09  •  55 • Политика
СМИ сообщили об избрании нового султана Омана, которым стал министр культуры и национального наследия.
Новым султаном Омана стал министр культуры и национального наследия султаната Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом сообщили оманские СМИ.
Напомним, на этой неделе стало известно о кончине 79-летнего султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Так как правитель не оставил наследников, его преемника выбирал семейный совет.
Согласно данным журналистов Al Watan Oman, Хайсам бен Тарек Аль Саид уже принёс присягу на чрезвычайном заседании Совета Омана. Однако пока никаких официальных заявлений не поступало.

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