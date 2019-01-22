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Из Магадана в США отправили пиццу - из-за их шатдауна в знак нашей солидарности

22 января 2019, 17:39  •  35 • Политика
Из Магадана на Аляску отправили пиццу - там авиадиспетчерам месяц не платят зарплату из-за шатдауна. Российские коллеги в знак солидарности приготовили вкусную посылку - в качестве поддержки.
Из-за шатдауна крупнейшие американские аэропорты остались без охраны. Сотрудники службы безопасности в течение месяца не получали заработную плату, после чего приняли решение остановить свою работу. Для начала все они стали массово оформлять больничные листы. Предполагается, что в ближайшие дни к охране присоединятся и авиадиспетчеры. Подобный исход, безусловно, отразится на пассажирах.
Российские коллеги решили поддержать американцев. Из Магадана в США отправили... пиццу. Получателями стали диспетчеры из города Анкоридж на Аляске, работают они в медицинском центре и, как и многие коллеги, не получают зарплату.
Пицца - знак солидарности. А зарплату в США не платят из-за внутриполитических разногласий. Президент Дональд Трамп никак не может договориться с Конгрессом, и работа правительства временно приостановлена. По большому счету, не работают все бюджетные ведомства. Конфликт связан с желанием Трампа строить стену на границе с Мексикой. Проект оценивается в $5,7 миллиарда, однако денег на него политики выделять не хотят.

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