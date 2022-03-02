Из Крыма на Украину прибыла гуманитарная помощь: Россия никого не оставит в беде - Минобороны

Колонна с гуманитарной помощью из Крыма прибыла в населённые пункты на юге Украины. Никто из жителей Украины на контролируемой российскими Вооружёнными силами территории не останется без питания, воды и средств первой необходимости, подчеркнули в Минобороны.

Минобороны России создаёт штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине для гумпомощи населению ДНР, ЛНР и Украины. Колонна с гуманитарной помощью из Крыма уже прибыла в населённые пункты на юге Украины, сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что никто из жителей Украины на территории, контролируемой Вооружёнными силами России, не останется без питания, воды и средств первой необходимости. Также ведомство в очередной раз призвало обеспечить гумкоридоры для выхода граждан на Украине в безопасные места.

Националисты и отряды теробороны мешают выходу мирных жителей из Киева, Харькова и Мариуполя,

- подчеркнули в Минобороны.