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Из Крыма на Украину прибыла гуманитарная помощь: Россия никого не оставит в беде - Минобороны

02 марта 2022, 23:15  •  107 • Политика
Колонна с гуманитарной помощью из Крыма прибыла в населённые пункты на юге Украины. Никто из жителей Украины на контролируемой российскими Вооружёнными силами территории не останется без питания, воды и средств первой необходимости, подчеркнули в Минобороны.
Минобороны России создаёт штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине для гумпомощи населению ДНР, ЛНР и Украины. Колонна с гуманитарной помощью из Крыма уже прибыла в населённые пункты на юге Украины, сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны России подчеркнули, что никто из жителей Украины на территории, контролируемой Вооружёнными силами России, не останется без питания, воды и средств первой необходимости. Также ведомство в очередной раз призвало обеспечить гумкоридоры для выхода граждан на Украине в безопасные места.
Националисты и отряды теробороны мешают выходу мирных жителей из Киева, Харькова и Мариуполя,
- подчеркнули в Минобороны.

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