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Из Крыма на Украину прибыла гуманитарная помощь: Россия никого не оставит в беде - Минобороны
02 марта 2022, 23:15 • 107 • Политика
Колонна с гуманитарной помощью из Крыма прибыла в населённые пункты на юге Украины. Никто из жителей Украины на контролируемой российскими Вооружёнными силами территории не останется без питания, воды и средств первой необходимости, подчеркнули в Минобороны.
Минобороны России создаёт штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине для гумпомощи населению ДНР, ЛНР и Украины. Колонна с гуманитарной помощью из Крыма уже прибыла в населённые пункты на юге Украины, сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны России подчеркнули, что никто из жителей Украины на территории, контролируемой Вооружёнными силами России, не останется без питания, воды и средств первой необходимости. Также ведомство в очередной раз призвало обеспечить гумкоридоры для выхода граждан на Украине в безопасные места.
- подчеркнули в Минобороны.
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