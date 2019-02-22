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Из колбасы в русском магазине "раздули" сенсацию уровня Bild
22 февраля 2019, 08:09 • 260 • В мире
Крупнейший немецкий ежедневник Bild "раздул" сенсацию из колбасы в русском магазине. Издание провело проверку качества мясных изделий в первом немецком дискаунте и выяснил, что есть и некондиция.
Не так давно в Германии открылся первый немецкий дискаунт. Качественные, а не только дешевые ли в нем продукты, решил выяснить крупнейший немецкий ежедневник. Правда, проверили в лаборатории только три продукта: мясо со специями, сырокопченую колбасу-фарш, называемую еще "меттвурст", а также салями из индейки.
В результате из колбасы в русском магазине "раздули" сенсацию уровня Bild: меттвурст оказалась явной некондицией - старой и прогорклой. Правда, издание отмечает, что, судя по этикетке, срок хранения колбасы пока не истек. Но все же с полок дискаунта, к моменту публикации, продукция уже была изъята и убрана.
А вот мясо и салями показали достойный результат: качество товара, как показали лабораторные исследования, не подвело.
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