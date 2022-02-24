Из Киева уведет: как мир реагирует на признание Россией республик Донбасса

Разрыв дипломатических отношений Украины и России ни к чему не приведет, а только испортит жизнь обычным гражданам, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о поддержке идеи разрыва дипотношений с РФ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что этот шаг обернется дополнительными трудностями в налаживании отношений двух стран. Многие западные государства уже озвучили свой набор санкционных мер за признание народных республик, однако в ряде стран заявили о поддержке решения России и последствиях для экономики Европы в случае введения рестрикций.

Внешняя реакция

Утром 23 февраля глава британского МИДа Лиз Трасс в очередной раз высказалась об ожидании полномасштабного вторжения на Украину, несмотря на то что этому «еще нет полных доказательств». Она также призвала к бойкоту финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. А вот глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс предложил вообще прекратить выдачу туристических виз гражданам России.

Высказался по ситуации и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, который заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом. Он также назвал признание Россией республик «нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», устава ООН и декларации о принципах международного права. Генсек добавил, что российские военные в Донбассе не могут считаться миротворцами.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш Фото: Global Look Press/Lev Radin

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал свою оценку этим словам. «Мы специально посмотрели статистику — не было ни одного конфликта, чтобы Гутерриш или его предшественники позволяли себе такие высказывания в отношении любой страны. Мы довели до господина Гутерриша нашу оценку его заявлений», — отметил Лавров.

— Для генсека ООН такие высказывания недопустимы. Если у него есть какие-то сомнения, то пусть ознакомится с теми материалами, которые МИД России представлял по той ситуации, которая складывается в ДНР и ЛНР. Когда не хотят видеть, то видеть не будут. Право признания у России есть. Запад признал Косово, к примеру, — дал оценку в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Пока решение Москвы по признанию ДНР и ЛНР поддержали Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Никарагуа и Нагорно-Карабахская Республика, а также руководство движения хуситов в Йемене. В МИД Белоруссии заявили об уважительном отношении к решению России о признании.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (слева), министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (второй слева), министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (вторая справа) и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо (справа) на встрече перед онлайн-совещанием глав МИД стран G7 в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик Фото: TASS/EPA/MICHEL EULER

Многие страны пусть и не согласились обозначить независимость ДНР и ЛНР, но выдерживают нейтралитет в этом вопросе. «Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций», — отреагировал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В Европе некоторые страны заявили о негативном последствии рестрикций в отношении РФ. Так, по словам президента Сербии Александра Вучича: «для нас цена на газ в $2000 абсолютно неприемлема. Не знаю, кто в Европе сможет столько платить, но без российского газа там не смогут». Глава парламента этой страны Ивица Дачич 23 февраля также подчеркнул, что Сербия не станет занимать сторону в конфликте русских и украинцев и не нарушит братские отношения с РФ. Неожиданно высказался и бывший президент США Дональд Трамп, который назвал решение российского президента по признанию ДНР и ЛНР «гениальным» и «замечательным».

Дипразрыв

На фоне происходящих событий Россия вечером 22 февраля объявила о решении эвакуировать своих дипломатов. «Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В российском посольстве в Киеве «Известиям» подтвердили эту информацию.

В украинском МИДе, в свою очередь, 23 февраля призвали своих сограждан покинуть территорию России. Глава ведомства Дмитрий Кулеба также ранее сообщил о планах разорвать дипотношения с Россией, добавив, что такое решение отвечает интересам Украины.

Мобилизационный пункт военкомата по Калининскому, Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, расположенный в средней школе № 19 Фото: ТАСС/Александр Рюмин

«Сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае утверждения такого решения. Мы пришли к выводу, что оно является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины»,— подчеркнул глава МИДа. По его словам, соответствующее решение должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

— На этом фоне прекращение дипотношений выглядит не очень адекватно, потому что пока еще по большому счету ничего не произошло. Мы эти территории по факту уже не контролировали. Если начнется движение войск в сторону тех частей, которые принадлежат областям Украины, то это повод. Тогда уже возможна тема разрыва дипотношений. Сейчас тут какие-то элементы истерики, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эвакуированные жители Донбасса на железнодорожном вокзале «Таганрог-1» перед отправкой из Ростовской области в другие регионы России Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Он отметил, что подобный шаг ничего не изменит, а только создаст проблемы обычным людям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что разрыв отношений обернется дополнительными трудностями в налаживании отношений двух стран.

Согласно последнему опросу ВЦИОМа, большинство россиян поддерживают решения властей. Так, три четверти опрошенных (73%) поддерживают позицию президента по признанию ДНР и ЛНР. За позицию «скорее не поддерживаю» высказались 16% респондентов, а каждый десятый (11%) затруднился с ответом на вопрос. Похожая статистика и по подписанным соглашениям о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и народными республиками. За — 78% опрошенных россиян, а 14% скорее не поддерживают этот шаг.

Санкционная спираль

21 февраля президент России провел заседание Совета безопасности РФ, в ходе которого все его члены поддержали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). А уже спустя несколько часов Владимир Путин обратился к россиянам, обосновал необходимость такого шага и поставил точку, объявив о признании ДНР и ЛНР.

На следующий день (22 февраля) Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали эти договоры. Кроме того, на вечернем заседании Совфед дал главе государства согласие на использование Вооруженных сил России за пределами страны. Эти шаги России вызвали резкое неприятие со стороны западных стран, которые 22-го числа анонсировали свои санкции. Еще днем британский премьер Борис Джонсон объявил об ограничениях против пяти российских банков (Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития, Генбанк) и ряда бизнесменов РФ.

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 февраля 2022 года Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Вечером 22 февраля о санкциях объявил и Евросоюз. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пока страны договорились ввести санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц. Также было решено ввести ограничения против организаций, финансирующих российские операции в Донбассе, и ограничить доступ РФ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. Запрет наложили и на сотрудничество европейского бизнеса с республиками.

Германия, которая до этого не выражала готовности к жестким мерам, тоже ввела ограничения. Еще до объявления общеевропейских санкций глава немецкого правительства Олаф Шольц направил требование в минэкономики ФРГ остановить сертификацию СП-2. А уже 23 февраля министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что проект может быть полностью остановлен. «Это всё еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», — пояснил он.

Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг Украины Фото: TASS/EPA/SHAWN THEW

Вечером 22 февраля с перечнем ограничительных мер выступил и лидер США Джо Байден. Вашингтон принял решение ввести санкции против ВЭБа и Промсвязьбанка. Рестрикции также коснутся суверенного долга РФ и российских элит. В частности, директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, а также детей чиновников — Дениса Бортникова, Петра Фрадкова и Владимира Кириенко, уточнили в минфине США. Кроме того, по словам главы Белого дома, Вашингтон работает с Берлином над тем, чтобы СП-2 не был запущен.

Американский лидер также анонсировал намерение США продолжить помощь Украине в сфере обороны и выслать войска в балтийские страны, если Россия не выведет свои из Белоруссии. Тем не менее, по его словам, США сохраняют готовность к дипломатической работе с РФ и надеются на такой же настрой Москвы.

Приемный терминал газопровода «Северный поток – 2» на побережье в Любмине под Грайфсвальдом Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Некоторые действия западных политиков, однако, говорят об обратном. К примеру, глава американского Госдепа Энтони Блинкен отказался от запланированной на 24 февраля встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об отмене переговоров 25 февраля со своим российским коллегой заявил и руководитель внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он также сообщил, что больше нет правил по стабильности и безопасности в Европе, а юридические акты, которые могли поддерживать безопасность, устарели.

— Такие решения западных дипломатов негативно скажутся не только на ситуации, для решения которой нужен диалог. Мы придерживаемся последовательной политики, она была обозначена в тех документах, которые мы отправили США и НАТО в декабре прошлого года. Мы будем следовать в рамках этих соглашений, другого пути нет, — сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Американцы не пойдут воевать с Россией: Байден расстроил Киев Военный эксперт представительства ЛНР в СЦКК фиксирует разрушения на воротах жилого дома в селе Александровка, поврежденного в результате обстрела вооруженными силами Украины. 22 февраля 2022 года Фото: ТАСС/Александр Река

Депутат также выразил уверенность, что через некоторое время западные страны сами будут «проситься» на проведение саммитов, встреч и переговоров с Россией.

Тем временем Донбасс продолжает подвергаться сильнейшим обстрелам со стороны Украины: их число увеличилось почти вдвое, рассказали в руководстве ДНР. В ЛНР сообщили, что ВСУ 23 февраля обстреляли село Паньковка в Луганской области — в результате поврежден жилой дом. Продолжается и эвакуация населения в Россию. Как сообщил утром 23 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян, более 96 тыс. жителей республик уже пересекли границу с РФ.

А в Киеве СНБО Украины принял решение о введении режима ЧП на 30 дней с возможностью последующего продления на всей территории Украины — в течение 48 часов его должна утвердить Верховная рада.