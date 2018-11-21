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«Из Киева разглядели»: На Украине заявили о «проседании» Крымского моста

21 ноября 2018, 09:39  •  119 • Политика
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило в Facebook, что опоры Крымского моста начали смещаться и проседать. По данным ведомства, специалисты якобы обнаружили несколько критических участков. В Сети их тут же высмеяли пользователи, мол, «из Киева разглядели».
Так, в министерстве заявили, что якобы в районе насыпи со стороны полуострова было «зафиксировано проседание со скоростью от 52 до 89 миллиметров в год». При этом, ссылаясь на неназванных специалистов, сотрудники министерства утверждают, что в центральной части «обнаружено повышение арки железнодорожного сообщения».
На этом украинская сторона не успокоилась и заявила также о том, что «многочисленные смещения есть и на территории острова Тузла».
«Это свидетельствует о нестабильности морского дна в местах установки опор, - говорится в сообщении в соцсети. - Все это имеет негативное влияние на акваторию Черного моря».
«А вы прям из Киева разглядели, да?» - пишут в комментариях пользователи.
Но украинцы упрямо добавляют, что зимняя погода может вообще все «значительно усугубить». И главное, как отмечают в ведомстве, «мост несет угрозу для здоровья». Впрочем, ни ссылок на исследования, ни отчетов экспертов — всего этого нет. То есть говоря об «опасности» Крымского моста, Незалежная не предоставила ни одного доказательства.
Примечательно, что раз в два месяца украинская сторона обязательно выпускает заявление о том, что якобы Крымский мост вот-вот рухнет, поломается - и тому подобное. Каждый раз в сообщениях фигурируют сомнительные или неназванные эксперты.
Напомним, переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Этот мост стал самым протяженным в России — 19 километров.

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