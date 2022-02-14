Из Киева бегут олигархи – за границу

Вчера, 13 февраля, из Украины вылетели порядка 20 частных и чартерных рейсов, – сообщил портал «Цензор». Взлетели два борта, принадлежащие депутату от ОПЗЖ Борису Колесникову (зарегистрирован в Турции) и миллиардеру Ринату Ахметову (регистрация – Нидерланды). Колесников, впрочем, уже заявил, что никуда не улетал, и пригрозил подать в суд на издателя «Украинской правды» Томаша Фиалу, сообщившей о бегстве. Ещё один депутат от ОПЗЖ, Игорь Абрамович, заказал чартер на 50 персон – с семьёй полетит.

Сюжет: Украинский кризис

Борт Абрамовича летит прямиком в Вену, а вот Ахметова уже видели в Цюрихе (и судачат, что вылетел он из Киева не вчера, а ещё 30 января, – вчера его борт забирал в украинской столице каких-то знакомых миллиардера). Ещё один депутат от ОПЗЖ (обратите внимание, что бегут, в основном, члены «пророссийской» партии) Вадим Новинский, бывший российский гражданин, улетел в Мюнхен. Улетели за границу зять Леонида Кучмы, миллиардер Виктор Пинчук и харьковский воротила Александр Ярославский (удирал так быстро, что даже сбил человека – теперь Ярославскому назначает свидания генпрокурор Украины). Известно также, что 12-13 февраля Киев покинули околовластные предприниматели Андрей Ставницер, Вадим Нестеренко, Василий Хмельницкий и Вадим Столар – застройщик и «ночной мэр» Киева. Про Ставницера известно, что улетел он в Дубай, и якобы обещал скоро вернуться. Известно, что за границу вылетал и телеведущий Дмитрий Гордон, которого Ахметов прочил в сменщики Зеленскому – сам Гордон уже успел вернуться, а вот семью он действительно вывез за рубеж – в Вену. Не спешит улетать только Игорь Коломойский – давеча он с размахом отпраздновал свой день рождения в своей вотчине, в Днепропетровске. Бежать ему, впрочем, особо и некуда – в США Беню намереваются упечь за решётку. А Израиль, по слухам, предупредил, что может выдворить своего гражданина, если он туда прилетит. Кстати, не так давно за Беню в Москве хлопотал его бизнес-партнёр Геннадий Боголюбов, имеющий тесные связи в российской еврейской общине. То-то будет интрига, если Коломойский решит обосноваться в России!